Украинские монеты продать дорого – какие номиналы заслуживают внимания

Украинские монеты разных номиналов. Фото: УНИАН

Украинские монеты номиналом 5 и 10 копеек характеризуются разными штаммами, но большинство стоят недорого. Научившись различать ценные нумизматические изделия, можно получить неплохой дополнительный доход. Коллекционеры готовы платить за редкие экземпляры.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие копейки дорого стоят, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

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Сколько стоит 5 копеек 1992 года

Такой номинал уже не используют в расчетных операциях, но не исключено, что у многих украинцев сохранились 5 копеек разных годов чеканки. Если найдете в кошельке монетку 1992 года, проверьте ее разновидность. Несколько тысяч гривен способен принести штамм 1.1ААк, который характеризуется крупной насечкой.

Отличить от дешевых копеек можно по таким особенностям:

средний зуб трезубца с утолщением в верхней части;

единица даты с хвостиком;

гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника;

гурт с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно их дорого покупают нумизматы. Недавно на аукционе 5 копеек продали за 10 000 грн. Если на гурте мелкая насечка — это разновидность 1.1ААм, которая встречается очень часто, поэтому ничего не стоит", — рассказали специалисты портала.

Средняя стоимость колеблется от 4 000 до 10 000 грн.

5 копеек 1992 года, штамм 1.1ААк. Фото: Монеты-ягодки

Сколько стоит 10 копеек 1994 года

Ситуация с номиналом 10 копеек аналогичная: разновидностей хватает, но ценными нумизматы считают только две. В частности штамм 2БАм с маленькими ягодами. Характерными признаками являются:

разомкнутое четвертое зерно третьего колоса;

четвертое зерно 4-го колоса, которое касается листа;

нижняя маленькая ягода в грозди №2.

В зависимости от состояния монеты ее можно продать за 3 000-4 000 грн. Иногда стоимость доходит до 6 000 грн (при условии идеального внешнего вида, отсутствия следов пребывания в обращении).

10 копеек 1994 года, штамп 2БАм. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, многие украинские монеты стоят дорого благодаря редким особенностям. Наши граждане могут найти уникальные копейки в кошельке или старой копилке, продать их коллекционерам и заработать тысячи гривен.

Также мы писали, что раритет стоит десятки тысяч гривен. Речь идет о старых монетах времен Советского Союза, изготовленных из драгоценного металла — золота. За некоторые нумизматы готовы заплатить до 70 000 грн.