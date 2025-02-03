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Раритет за 70 000 грн — які старі монети так дорого коштують

3 лютого 2025 08:34
Єлизавета Супівська - редактор
Продаж старих монет – що коштує десятки тисяч гривень
Гроші в руці. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

У деяких українців могли зберегтися старі монети, випущені задовго до проголошення незалежності. В період існування Радянського Союзу карбували золоті вироби, за які сьогодні нумізмати готові заплатити десятки тисяч гривень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують монети з золота на онлайн-аукціоні.

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10 рублів 1911 року

На порталі Violity користувач, зареєстрований під ніком aureus, намагався продати монету часів існування Російської імперії. На одній стороні зображено номінал і герб, на другій — портрет останнього імператора Миколи II. Власник запевнив, що виріб містить золото 900 проби, має гарний зовнішній вигляд, але зі слідами користування (є потертості, подряпини).

За монету номіналом 10 рублів, датовану 1911 роком, потрібно заплатити 45 100 грн.

 

Раритет за 70 000 грн — які старі монети так дорого коштують - фото 1
10 рублів 1911 року. Фото: скриншот

100 рублів 1978 року

Ще один дорогий екземпляр випустили у світ з нагоди Літніх Олімпійських ігор 1980 року, які проходили у Москві на стадіоні імені В.І.Леніна (Лужники). Користувач, зареєстрований на Violity під ніком srebrenik, опублікував оголошення про продаж монети вагою 17,45 г.

Вона теж виготовлена з золота 900 проби, що пояснює велику ціну — 70 000 грн. На аверсі зобразили радянський герб і номінал, на реверсі — стадіон. Кожну монету забезпечили футляром і сертифікатом, що є підтвердженням походження.

 

Раритет за 70 000 грн — які старі монети так дорого коштують - фото 2
100 рублів 1978 року. Фото: скриншот

Червінець 1981 року

Такий номінал мали золоті монети часів СРСР іноземного та власного карбування. Назва походить від словосполучення "червоне золото" — старовинної назви високопробного виду цього дорогоцінного металу. Користувач під ніком srebrenik виставив на продаж монету 1981 року виробництва в хорошому стані. Золото — 900 проба, вага — 8,60 г.

За рідкісний нумізматичний екземпляр потрібно заплатити 35 000 грн.

 

Раритет за 70 000 грн — які старі монети так дорого коштують - фото 3
Червінець 1981 року. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці можуть вигідно продати обігові монети різних номіналів. Наприклад, за 2 копійки колекціонери готові заплатити до 30 000 грн, якщо виріб має унікальний дефект — вузький вінок. Не завадить розбиратися у штамах і цінних браках, аби заробити якомога більше.

Також ми писали, що Національний банк планує перейменувати копійки на історично українську назву "шаг". Не всі громадяни підтримують цю ідею, проте Експерти зі складу комісії Українського інституту національної пам'яті вважають її доцільною в теперішніх реаліях.

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