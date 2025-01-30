Продати дорого українські монети – скільки коштує номінал 2 копійки

Монети різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть з вигодою продати копійки різних номіналів, які вигідно колекціонувати. Спершу треба визначити штам за характерними ознаками, після чого опублікувати оголошення на онлайн-аукціонах чи спеціалізованих сайтах. Кілька дорогих різновидів має номінал 2 копійки різних років випуску.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують монети номіналом 2 копійки, посилаючись на дані порталу "Монети-ягідки".

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2 копійки 1992 року

Цей номінал так і не запустили в обіг, викарбувавши пробну партію на Луганському верстатобудівному заводі. Тоді виникла помилка в ескізах, через що весь тираж отримав цікавий брак — вузький вінок. Знайти у використанні ці копійки неможливо, але на онлайн-аукціонах інколи з’являються оголошення про продаж. Ціна може доходити до 30 000 грн завдяки рідкості.

2 копійки 1992 року. Фото: Монети-ягідки

2 копійки 1994 року

Цінність для нумізматів має лише один штам — 2(10 к.)АА. Його основна відмінність — широкий кант аверсу, завдяки цій особливості копійки легко відрізнити від дешевих аналогів. Унікальність в тому, що для карбування використовували штемпель від 10 копійок 1994 року, але його діаметр був менший, ніж потрібно для номіналу 2 копійки.

Це призвело до виникнення цікавого дефекту, а всі подібні монети почали називати "перепутками". Залежно від стану, вартість екземпляра на аукціоні може починатися від 4 500 грн.

2 копійки 1994 року, штам 2(10 к.)АА. Фото: Монети-ягідки

2 копійки 2003 року

Тираж карбували спеціально для річного набору Національного банку. Його так і не випустили, проте копійки, вірогідно, потрапили в обіг. Їх було небагато, рідкість призвела до формування високої ціни. Відомо про існування лише одного штаму — 1ДА (нержавіюча сталь, що притягується магнітом).

Вартість монети у хорошому стані може доходити до 5 000 грн. Якщо зовнішній вигляд буде незадовільний, нумізмати дадуть від сили 2 000 грн, оскільки їм доведеться витратити додаткові кошти на реставрацію.

2 копійки 2003 року, штам 1ДА. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, в деяких українців збереглися старі копійки часів Радянського Союзу. Щоб не викидати непотріб у смітник, можна продати монети колекціонерам. За деякі екземпляри нумізмати готові заплатити чималі суми.

Також ми писали, що Національний банк хоче замінити назву обігових монет із "копійок" на "шаги". Експерти зі складу комісії Українського інституту національної пам'яті вважають, що ідея має право на життя. Бо перейменування допоможе відродити історичну справедливість.