Продаж монет часів СРСР на OLX – як позбутися старих копійок і заробити

Радянські монети різних номіналів. Фото: скриншот/YouTube

На спеціалізованих порталах колекціонерам продають як сучасні обігові копійки, так і старі монети, випущені за часів Радянського Союзу. Нумізматичний раритет, який зберігся в українців, можна або викинути у смітник, або віддати "мисливцям за скарбами". На деяких монетах вдасться заробити чималі гроші, судячи з оголошень в Інтернеті.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які копійки часів СРСР українці продають на OLX.

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Користувачі OLX регулярно публікують оголошення про продаж старих копійок, яким виповнилося 50 і більше років. За деякі вироби власники просять захмарні суми, проте не факт, що лоти коштують таких грошей і взагалі здатні зацікавити колекціонерів. Наприклад, продавець з міста Суми запропонував монету номіналом 5 копійок 1957 року виготовлення за 10 000 грн.

Монета 5 копійок 1957 року. Фото: скриншот/OLX

Відомо, що її виготовили з алюмінієвої бронзи для обігу. На інших спеціалізованих порталах вартість монети доходить максимум до 55-60 грн. Так само користувач із Могилів-Подільського (Вінницька область) планує продати 4 ювілейні монети номіналом 1 рубль 1975 року карбування. Їх випустили у світ з нагоди 100-річчя від дня народження Леніна, про що свідчить аналогічний напис і портрет діяча.

Монети 1 рубль 1975 року. Фото: скриншот/OLX

Один виріб коштує 2 500 грн, а за весь набір потрібно заплатити 10 000 грн. Не дивно, що власник хоче позбутися цих монет, проте сумнівно, що вдасться знайти покупця з такою ціною. Ще один дорогий лот представив користувач із міста Богуславець (Черкаська область). Він планує продати монету номіналом 5 рублів 1898 року, тобто часів існування Російської імперії.

Монета 5 рублів 1898 року. Фото: скриншот/OLX

Цього разу вартість 19 000 грн є обґрунтованою, бо виріб карбували із золота 900-ї проби. Вага чистого дорогоцінного металу становить 87,24% (3,8712 г). На монеті зображений імператор Микола II, який правив із 1896 по 1917 рік. Він був останнім монархом царської династії Романових.

Нагадаємо, українці можуть дорого продати монети номіналом 25 копійок. Але цінуються лише певні різновиди, зокрема 5.1ДАг і 3Гам. За них нумізмати готові заплатити тисячі гривень, що дозволить власникам отримати додатковий дохід.

Також ми писали, які українські монети вигідно колекціонувати. Щоб заробляти на нумізматичних виробах, необхідно розбиратися у штамах. Наприклад, 10 копійок 1992 року виготовлення (різновид 2.21ВАк) здатні принести від 10 000 до 18 000 грн за умови гарного стану.