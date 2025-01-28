Продажа монет времен СССР на OLX – как избавиться от старых копеек и заработать

Раритет из СССР — за сколько продают старые монеты на OLX
На специализированных порталах коллекционерам продают как современные оборотные копейки, так и старые монеты, выпущенные во времена Советского Союза. Нумизматический раритет, который сохранился в украинцев, можно либо выбросить в мусорку, либо отдать "охотникам за сокровищами". На некоторых монетах удастся заработать немалые деньги, судя по объявлениям в Интернете.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие копейки времен СССР украинцы продают на OLX.
Дорогие монеты из Советского Союза
Пользователи OLX регулярно публикуют объявления о продаже старых копеек, которым исполнилось 50 и более лет. За некоторые изделия владельцы просят заоблачные суммы, однако не факт, что лоты стоят таких денег и вообще способны заинтересовать коллекционеров. Например, продавец из города Сумы предложил монету номиналом 5 копеек 1957 года изготовления за 10 000 грн.
Известно, что ее изготовили из алюминиевой бронзы для обращения. На других специализированных порталах стоимость монеты доходит максимум до 55-60 грн. Точно так же пользователь из Могилев-Подольского (Винницкая область) планирует продать 4 юбилейные монеты номиналом 1 рубль 1975 года чеканки. Их выпустили в свет по случаю 100-летия со дня рождения Ленина, о чем свидетельствует аналогичная надпись и портрет деятеля.
Одно изделие стоит 2 500 грн, а за весь набор нужно заплатить 10 000 грн. Неудивительно, что владелец хочет избавиться от этих монет, однако сомнительно, что удастся найти покупателя с такой ценой. Еще один дорогой лот представил пользователь из города Богуславец (Черкасская область). Он планирует продать монету номиналом 5 рублей 1898 года, то есть времен существования Российской империи.
На этот раз стоимость 19 000 грн является обоснованной, поскольку изделие чеканили из золота 900 пробы. Вес чистого драгоценного металла составляет 87,24% (3,8712 г). На монете изображен император Николай II, который правил с 1896 по 1917 год. Он был последним монархом царской династии Романовых.
Напомним, украинцы могут дорого продать монеты номиналом 25 копеек. Но ценятся лишь определенные разновидности, в частности 5.1ДАг и 3Гам. За них нумизматы готовы заплатить тысячи гривен, что позволит владельцам получить дополнительный доход.
Также мы писали, какие украинские монеты выгодно коллекционировать. Чтобы зарабатывать на нумизматических изделиях, необходимо разбираться в штаммах. Например, 10 копеек 1992 года изготовления (разновидность 2.21ВАк) способны принести от 10 000 до 18 000 грн при условии хорошего состояния.
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