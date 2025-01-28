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Раритет из СССР — за сколько продают старые монеты на OLX

28 января 2025 08:37
Елизавета Супивская - редактор
Продажа монет времен СССР на OLX – как избавиться от старых копеек и заработать
Советские монеты разных номиналов. Фото: скриншот/YouTube
Елизавета Супивская - редактор

На специализированных порталах коллекционерам продают как современные оборотные копейки, так и старые монеты, выпущенные во времена Советского Союза. Нумизматический раритет, который сохранился в украинцев, можно либо выбросить в мусорку, либо отдать "охотникам за сокровищами". На некоторых монетах удастся заработать немалые деньги, судя по объявлениям в Интернете.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие копейки времен СССР украинцы продают на OLX.

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Пользователи OLX регулярно публикуют объявления о продаже старых копеек, которым исполнилось 50 и более лет. За некоторые изделия владельцы просят заоблачные суммы, однако не факт, что лоты стоят таких денег и вообще способны заинтересовать коллекционеров. Например, продавец из города Сумы предложил монету номиналом 5 копеек 1957 года изготовления за 10 000 грн.

 

Раритет из СССР — за сколько продают старые монеты на OLX - фото 1
Монета 5 копеек 1957 года. Фото: скриншот/OLX

Известно, что ее изготовили из алюминиевой бронзы для обращения. На других специализированных порталах стоимость монеты доходит максимум до 55-60 грн. Точно так же пользователь из Могилев-Подольского (Винницкая область) планирует продать 4 юбилейные монеты номиналом 1 рубль 1975 года чеканки. Их выпустили в свет по случаю 100-летия со дня рождения Ленина, о чем свидетельствует аналогичная надпись и портрет деятеля.

 

Раритет из СССР — за сколько продают старые монеты на OLX - фото 2
Монеты 1 рубль 1975 года. Фото: скриншот/OLX

Одно изделие стоит 2 500 грн, а за весь набор нужно заплатить 10 000 грн. Неудивительно, что владелец хочет избавиться от этих монет, однако сомнительно, что удастся найти покупателя с такой ценой. Еще один дорогой лот представил пользователь из города Богуславец (Черкасская область). Он планирует продать монету номиналом 5 рублей 1898 года, то есть времен существования Российской империи.

 

Раритет из СССР — за сколько продают старые монеты на OLX - фото 3
Монета 5 рублей 1898 года. Фото: скриншот/OLX

На этот раз стоимость 19 000 грн является обоснованной, поскольку изделие чеканили из золота 900 пробы. Вес чистого драгоценного металла составляет 87,24% (3,8712 г). На монете изображен император Николай II, который правил с 1896 по 1917 год. Он был последним монархом царской династии Романовых.

Напомним, украинцы могут дорого продать монеты номиналом 25 копеек. Но ценятся лишь определенные разновидности, в частности 5.1ДАг и 3Гам. За них нумизматы готовы заплатить тысячи гривен, что позволит владельцам получить дополнительный доход.

Также мы писали, какие украинские монеты выгодно коллекционировать. Чтобы зарабатывать на нумизматических изделиях, необходимо разбираться в штаммах. Например, 10 копеек 1992 года изготовления (разновидность 2.21ВАк) способны принести от 10 000 до 18 000 грн при условии хорошего состояния.

СССР деньги монеты продажа копейки

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