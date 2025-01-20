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Дохід на монетах — які копійки можна продати, щоб добре заробити

20 січня 2025 08:02
Єлизавета Супівська - редактор
Дорого продати монети – які українські копійки принесуть дохід
Українські монети на руці. Фото: НБУ/Flickr
Єлизавета Супівська - редактор

Українці, які не користуються копійками в розрахункових операціях, можуть обміняти їх на паперові гроші. Чи дорого продати на онлайн-аукціонах, якщо знайдуть рідкісні штами. Деякі монети здатні принести власникам чималий додатковий дохід. Багато цінних різновидів має номінал 50 копійок різних років випуску.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки можна продати 50 копійок, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".   

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50 копійок 1992 року

На початку становлення української незалежності обладнання для карбування монет тільки налаштовували, тож 1992 роком датується поява великої кількості рідкісних штамів. Але ми розповімо про один із них — 2.1БАм. Вартість цього різновиду коливається від 9 000 до 11 000 грн завдяки унікальним особливостям аверсу і реверсу.

Відрізнити дорогу копійку від звичайної можна за такими ознаками:

  • має малий товстий герб;
  • третє зерно першого колоса замкнене;
  • верх правого нижнього листа з зазублиною;
  • 4 ягоди у гроні №3.

Важливо не переплутати зі штамом 2.2БАм, який коштує дешевше. У нього на аверсі третє зерно першого колоса розімкнене, а верх правого нижнього листа без зазублини. Продати копійку вдасться максимум за 50 грн.

 

Дохід на монетах — які копійки можна продати, щоб добре заробити - фото 1
50 копійок 1992 року, штам 2.1БАм. Фото: Монети-ягідки

50 копійок 1994 року

Різновид 1.2АЕс здатен принести власникам від 6 000 до 14 000 грн. Він характеризується маленькими отворами у нижній частині тризуба, а також гуртом середнього розміру з вісьмома насічками. Плюс у гронах №1, 7, 8 хвостик не примикає до ягоди.

"Знайдено не більше 10 монет рідкісного різновиду 1.2АЕс. Причому нумізмати стверджують, що ці монети не з обігу. У 2022 році 50 копійок 1994 року продали за 20 тис. грн на аукціоні Віоліті. Також існує схожий різновид 1.2АЕк, тільки у нього крупний гурт (7 насічок), така монета коштує 50 копійок", — йдеться на порталі "Монети-ягідки".

 

Дохід на монетах — які копійки можна продати, щоб добре заробити - фото 2
50 копійок 1994 року, штам 1.2АЕс. Фото: Монети-ягідки

50 копійок 2011 року

Тираж відносно новий, але його не випустили в обіг. Монети карбували спеціально для колекційного набору Національного банку з нагоди його 20-річчя. На світ з’явилося всього 5 000 екземплярів, тому вони досить цінні для колекціонерів.

На онлайн-аукціонах вдавалося продати 50 копійок 2011 року за 1 500-2 200 грн. Це менше, ніж у попередніх випадках, але вважається непоганим доходом з огляду на номінальну вартість монети.

 

Дохід на монетах — які копійки можна продати, щоб добре заробити - фото 3
50 копійок 2011 року. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, продавати колекціонерам можна не тільки звичайні обігові монети. Національний банк регулярно випускає пам’ятні нумізматичні вироби, присвячені окремим подіями, професіям, людям або явищам. На OLX чимало оголошень про реалізацію таких монет.

Також ми писали, що на спеціалізованих порталах буквально щодня з’являються оголошення про купівлю-продаж копійок. Аби не прогадати з ціною для монети номіналом 1 гривня, бажано розбиратися у штамах. Саме вони встановлюють вартість нумізматичного виробу.

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