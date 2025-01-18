Продаж українських монет на OLX – скільки можна заробити

Українські монети. Фото: УНІАН

Українці можуть заробляти не лише на обігових копійках різних номіналів. Колекціонери збирають також інвестиційні монети, виготовлені Національним банком і присвячені певній події, професії чи явищу. На OLX регулярно публікують оголошення про продаж срібних і золотих виробів за тисячі гривень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яких монетах можна заробити 10 000 грн.

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Колекційні монети від НБУ

Користувач із Київської області запропонував відвідувачам порталу OLX придбати п’ять монет номіналом 10 гривень, випущених НБУ протягом 2020-2024 років. Вартість набору становить 10 000 грн. У списку такі вироби:

"Медичні сили Збройних Сил України";

"Сили територіальної оборони Збройних Сил України";

"Антонівський міст";

"Державна спеціальна служба транспорту";

"Повітряні сили Збройних Сил України".

Монети від Національного банку на OLX. Фото: скриншот

Всі монети є обіговими, їх виготовили зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. У чотирьох виробів аверс ідентичний, він повторює одну зі сторін звичайної обігової монети 10 гривень зразка 2018 року: по центру в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені позначення номіналу, рік карбування та малий Державний Герб України.

Лише монета, присвячена Повітряним силам ЗСУ, має унікальний аверс. Дизайнери помістили герб, напис УКРАЇНА (угорі півколом), рік карбування, емблему Повітряних сил у центрі, логотип Банкнотно-монетного двору НБУ та номінал.

Металеві гроші викарбували великими тиражами і випустили в обіг, тож отримати їх як решту в магазині нескладно. Водночас окрему невелику частину монет сформували у спеціально оформлені сувенірні ролики і почали продавати в онлайн-магазині Національного банку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, щоб дорого продати монети, необхідно знайти рідкісні штами. Деякі різновиди українських копійок коштують тисячі гривень, їх купують колекціонери і нумізмати для перепродажу в майбутньому. Зокрема 5 копійок 1992 року випуску може принести власнику до 10 000 грн.

Також ми писали, що для заробітку за монетах українцям варто звернути увагу на номінал 1 та 2 копійки. Ними вже не користуються в розрахункових операціях, тож для колекцій нумізматів вони підійдуть найкраще. Важливо визначити рідкісний штам, аби не прогадати з ціною та отримати максимальний дохід.