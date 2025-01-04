Дорогі українські монети – скільки коштують номінали 1 та 2 копійки

Українські монети різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

Якщо у вашому гаманці завалялися копійки, якими не користуєтеся, спробуйте знайти серед них рідкісні екземпляри. Українські монети вдасться дорого продати колекціонерам, якщо правильно визначити цінний різновид. Зверніть увагу на номінали 1 та 2 копійки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети коштують чималі гроші.

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1 копійка 1992 року

Існує багато штамів, але майже всі з них коштують не дорожче номіналу. Зате різновид 1.11АЕ можна продати на онлайн-аукціоні за 4 000 грн і більше. Такі штами зустрічаються не часто, тому вартість здатна піднятися до 10 000-14 000 грн залежно від зовнішнього вигляду і стану копійки. Щоб відрізнити 1.11АЕ від інших різновидів, зверніть увагу на такі характерні особливості:

округлу верхівку правого верхнього листа;

великі ягоди.

Дуже часто цінні екземпляри плутають зі штамом 1.11АА, який має маленькі ягоди на реверсі. Такі вироби нічого не коштують, тож не привертають увагу нумізматів.

1 копійка 1992 року, штам 1.11АЕ. Фото: Монети-ягідки

2 копійки 1992 року

Тираж, який карбували на Луганському верстатобудівному заводі, не випустили в обіг, оскільки він був пробним. На спеціалізованому порталі "Монети-ягідки" сказано, що працівники заводу допустили помилку в ескізах, у результаті чого монета отримала вузький вінок.

"Перші українські 2 копійки були алюмінієві. В якості проби виготовили всього 20-30 шт. таких копійок. По каталогу ІТК-8 різновид класифікується як 1ГА", — йдеться в описі штаму.

На аверсі монети зображено тризуб, напис "Україна" і дата 1992, реверс має номінал "2 копійки", а гурт гладенький. Вартість рідкісного екземпляру може сягати 30 000 грн, тож якщо знайдете в мережі Інтернет оголошення про продаж із нижчою ціною, можете натрапити на підробку.

2 копійки 1992 року, штам 1ГА. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, в Україні хочуть перейменувати копійки на шаги. За твердженням Національного банку, це допоможе відновити історичну справедливість, адже копійки нав’язала Москва. Передбачається, що карбування нових монет може початися вже у 2025 році.

Також ми писали, що українці мають змогу заробити додаткові гроші, продаючи монети різних номіналів. Колекціонери готові віддати чималі суми, знайшовши на онлайн-аукціонах рідкісні вироби. Бажано розбиратися у штамах, аби не прогадати з ціною.