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Які українські монети можуть принести тисячі гривень доходу

4 січня 2025 06:08
Єлизавета Супівська - редактор
Дорогі українські монети – скільки коштують номінали 1 та 2 копійки
Українські монети різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr
Єлизавета Супівська - редактор

Якщо у вашому гаманці завалялися копійки, якими не користуєтеся, спробуйте знайти серед них рідкісні екземпляри. Українські монети вдасться дорого продати колекціонерам, якщо правильно визначити цінний різновид. Зверніть увагу на номінали 1 та 2 копійки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети коштують чималі гроші.

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1 копійка 1992 року

Існує багато штамів, але майже всі з них коштують не дорожче номіналу. Зате різновид 1.11АЕ можна продати на онлайн-аукціоні за 4 000 грн і більше. Такі штами зустрічаються не часто, тому вартість здатна піднятися до 10 000-14 000 грн залежно від зовнішнього вигляду і стану копійки. Щоб відрізнити 1.11АЕ від інших різновидів, зверніть увагу на такі характерні особливості:

  • округлу верхівку правого верхнього листа;
  • великі ягоди.

Дуже часто цінні екземпляри плутають зі штамом 1.11АА, який має маленькі ягоди на реверсі. Такі вироби нічого не коштують, тож не привертають увагу нумізматів.

 

Які українські монети можуть принести тисячі гривень доходу - фото 1
1 копійка 1992 року, штам 1.11АЕ. Фото: Монети-ягідки

2 копійки 1992 року

Тираж, який карбували на Луганському верстатобудівному заводі, не випустили в обіг, оскільки він був пробним. На спеціалізованому порталі "Монети-ягідки" сказано, що працівники заводу допустили помилку в ескізах, у результаті чого монета отримала вузький вінок.

"Перші українські 2 копійки були алюмінієві. В якості проби виготовили всього 20-30 шт. таких копійок. По каталогу ІТК-8 різновид класифікується як 1ГА", — йдеться в описі штаму.

На аверсі монети зображено тризуб, напис "Україна" і дата 1992, реверс має номінал "2 копійки", а гурт гладенький. Вартість рідкісного екземпляру може сягати 30 000 грн, тож якщо знайдете в мережі Інтернет оголошення про продаж із нижчою ціною, можете натрапити на підробку.

 

Які українські монети можуть принести тисячі гривень доходу - фото 2
2 копійки 1992 року, штам 1ГА. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, в Україні хочуть перейменувати копійки на шаги. За твердженням Національного банку, це допоможе відновити історичну справедливість, адже копійки нав’язала Москва. Передбачається, що карбування нових монет може початися вже у 2025 році.

Також ми писали, що українці мають змогу заробити додаткові гроші, продаючи монети різних номіналів. Колекціонери готові віддати чималі суми, знайшовши на онлайн-аукціонах рідкісні вироби. Бажано розбиратися у штамах, аби не прогадати з ціною.

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