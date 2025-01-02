Українські монети дорого – що можна продати і заробити

Працівники Національного банку. Фото: НБУ/Flickr

Щоб заробити 1000 грн, достатньо продати українську копійку. Адже за деякі монети колекціонери готові заплатити набагато більше їх номіналів. Важливо розбиратися у штамах і вміти розрізняти цінні вироби від звичайних.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за які монети нумізмати заплатять 1000 грн.

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25 копійок 1992 року

Йдеться про різновид 2ГАм, характерною особливістю якого є гурт з дрібною насічкою. Користувач онлайн-аукціону Violity, зареєстрований під ніком weteran, опублікував оголошення про продаж монети вказаного штаму. Максимальна ставка досягла рівня 1 003 грн, але до завершення торгів — 8 січня — ціна може зрости.

Копійка має декілька ознак, за якими легко визначити цінний різновид:

тонкий середній зуб тризуба;

у гронах №4 та 8 немає черенків.

"Є схожий штам, він називається ВА, проте у нього ягоди з дірочками "бублики". У решти різновидів 25 копійок 1992 року в гронах №4 та №8 є черенки. А різновиди 2ГАм та 3ГАм відрізняються між собою аверсом. У монети 2ГАм середній зуб тризуба тонкий, у 3ГАм — товстий", — зауважили фахівці порталу "Монети-ягідки".

25 копійок 1992 року, штам 2ГАм. Фото: Монети-ягідки

1 гривня 1995 року

Ще один номінал, який коштує 1000 грн на онлайн-аукціоні Violity. Користувач, зареєстрований під ніком felioz, опублікував оголошення про продаж монети, за яку влаштували запеклі торги. До 5 січня 2025 року учасники можуть підвищити ставки, тож актуальна ціна 1053 грн здатна сильно збільшитися.

1 гривня 1995 року. Фото: скриншот/Violity

Загалом 1 гривня 1995 року є обіговою монетою, тож коштує недорого. Але кілька тисяч гривень вдасться заробити, продавши нумізматам різновиди 1БАг і 2ААг із гладким гуртом, 2АА1.1 та 2АА1.2 з вузьким кантом. Також звертайте увагу на наявність трьох крапок на гурті.

Нагадаємо, на продажу певних монет українці можуть заробити тисячі гривень. Наприклад, чимало дорогих штамів у номіналу 5 копійок різних років випуску. Необхідно визначити, чи має монета характерні особливості, за якими полюють колекціонери.

Також ми писали, що чудовим подарунком на Новий рік стануть колекційні чи інвестиційні монети. Особливо якщо вони виготовлені із золота. Адже дорогоцінний метал має тенденцію до стабільної вартості, що дозволить зберегти вкладення від інфляції. А в перспективі — навіть примножити гроші.