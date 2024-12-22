Дорого продати монети – за які копійки можна отримати дохід

Українські монети на руці. Фото: НБУ/Flickr

Існують українські монети, на яких власники можуть збагатитися. Таких серед різновидів усіх номіналів є багато, головне знати характеристики і вміти розпізнати дорогий штам. Якщо пощастить знайти в гаманці особливу копійку, запропонуйте її колекціонерам на онлайн-аукціоні, щоб отримати додатковий дохід.

Сайт Новини.LIVE розповідає про чотири цінні різновиди монети номіналом 5 копійок, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

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5 копійок 1992 року

Оскільки на зорі української незалежності карбування копійок лише зароджувалося, то було чимало тиражів із дефектами або різними браками. Саме за такими "неповноцінними" монетами сьогодні полюють нумізмати. Наприклад, штам 1.1ААк можна продати на аукціоні за 4 000-10 000 грн.

Ціна обумовлена помилкою, яку допустили на монетному дворі: весь тираж виготовили з великими насічками на гурті. Інші характерні особливості різновиду включають:

середній зуб тризуба з потовщенням у верхній частині;

одиниця дати з хвостиком;

гроно №2 у формі прямокутного трикутника.

5 копійок 1992 року, штам 1.1ААк. Фото: Монети-ягідки

5 копійок 1996 року

Вироби карбували для річного набору Національного банку, тож потрапити в обіг вони не могли. Але якимось чином періодично з’являються на онлайн-аукціонах, де нумізмати мають змогу поборотися за рідкісний екземпляр. Різновид 1БАм коштує до 1 200 грн, але вартість може збільшитися залежно від стану і вигляду монети.

"Тираж 5 копійок 1996 р. склав всього 5000 шт., тому монета рідкісна і має високу ціну. У наборах та обігу зустрічається лише один різновид — 1БАм. Монета виготовлена з немагнітної сталі. Можуть зустрічатись 5 копійок, які ледь притягуються магнітом", — зазначили фахівці порталу "Монети-ягідки".

5 копійок 1996 року, штам 1БАм. Фото: Монети-ягідки

5 копійок 2001 року

Історія схожа з попереднім штамом: 5 копійок 2001 року також карбували для річного набору НБУ, а тираж склав усього 5 000 екземплярів. Різновид має назву 1ВАм і характеризується дрібною насічкою гурта. В обігу монети не перебували, але колекціонерам інколи щастить віднайти цінні лоти в мережі Інтернет. Вартість доходить до 1 800 грн.

5 копійок 2001 року, штам 1ВАм. Фото: Монети-ягідки

5 копійок 2003 року

Існує два різновиди, один з яких звичайний, інший — дорогий. Їх легко відрізнити по аверсу та реверсу:

обігові копійки мають більший розмір зображення на аверсі;

у цінних монет вінок віддалений від канта на реверсі.

Нумізмати полюють за штамом 2ВАм, який коштує в середньому від 1 300 до 3 000 грн. Були випадки, коли виріб 2003 року карбування продавали на аукціоні за 4 000 грн.

5 копійок 2003 року, штам 2ВАм. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, монети номіналом 10 копійок 1992 року випуску можуть похвалитися великою кількістю різновидів. Деякі з них коштують мало, буквально кілька сотень гривень, проте існують дійсно дорогі штами. За них нумізмати готові заплатити тисячі гривень.

Також ми писали, що необхідно звертати увагу на різновиди монет, аби вигідно їх здати колекціонерам. За певними унікальними особливостями можна відрізнити цінні копійки та продати за непогані гроші. Це може стати додатковим джерелом заробітку для українців.