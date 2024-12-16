Монета 10 копійок – які штами дорого коштують і чим вони особливі

Українські копійки. Фото: Unsplash

Перебираючи скарбничку з монетами, варто звернути увагу на номінал 10 копійок. Він має чимало дорогих штамів, за які нумізмати заплатять тисячі гривень. Причому не обов’язково шукати вироби 1992 року випуску, адже новіші монети також цінуються серед колекціонерів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які 10 копійок можна вигідно продати на онлайн-аукціонах, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

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10 копійок 1994 року

Більшість монет коштують не дорожче номіналу чи максимум кілька сотень гривень. Але два різновиди приваблюють нумізматів, отже здатні принести власникам додатковий заробіток. Перший штам — 2БАм, середня вартість становить 3 000-4 000 грн. Впізнати дорогу копійку можна за такими характерними особливостями:

четверте зерно 3-го колоса розімкнене;

четверте зерно 4-го колоса торкається листа;

у гроні №2 нижня ягода маленька.

10 копійок 1994 року, штам 2БАм. Фото: Монети-ягідки

Якщо виріб буде в гарному стані, без подряпин і дефектів, то ціна може піднятися до 6 000 грн. Другий цінний штам — 2ГБк, максимальна вартість якого дорівнює 6 000 грн. Його розпізнають за розімкненим четвертим зерном 3-го колоса і гуртом із насічкою. Також на монетах четверте зерно 4-го колоса торкається листа, у гроні №7 хвостик не торкається ягоди, а у гроні №3 хвостик короткий і тонкий.

10 копійок 1994 року, штам 2ГБк. Фото: Монети-ягідки

10 копійок 2011 року

Частину тиражу виготовили з алюмінієвої бронзи. Це звичайні жовті копійки, які нічого не коштують. Проте штам 2ИВм карбували з немагнітної сталі (білий метал) для колекційного набору. Такі монети можна продати за 7 000-9 000 грн на онлайн-аукціонах. За твердженнями нумізматів, сріблясті 10 копійок були лотами всього 4 рази.

Наразі невідомо, навіщо частину тиражу виготовили з немагнітної сталі. Є припущення, що Національний банк хотів знайти кращий матеріал для здешевлення карбування.

10 копійок 2011 року, штам 2ИВм. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, деякі українські монети коштують понад 10 000 грн. За рідкісними штамами полюють колекціонери, які в майбутньому планують перепродати копійки дорожче. Але варто розбиратися в різновидах монет, аби отримати максимальну вигоду.

Також ми писали, що монети номіналом 5 копійок мають чимало цінних штамів, за які нумізмати готові заплатити кілька тисяч гривень. Йдеться про вироби 1992 і 2003 років.