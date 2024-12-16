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Как украинцам заработать на монетах — три дорогих штамма

16 декабря 2024 06:35
Елизавета Супивская - редактор
Монета 10 копеек – какие штаммы дорого стоят и чем они особенные
Украинские копейки. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Перебирая копилку с монетами, следует обратить внимание на номинал 10 копеек. У него немало дорогих штаммов, за которые нумизматы заплатят тысячи гривен. Причем не обязательно искать изделия 1992 года выпуска, ведь новые монеты также ценятся среди коллекционеров.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие 10 копеек можно выгодно продать на онлайн-аукционах, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

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10 копеек 1994 года

Большинство монет стоит не дороже номинала или максимум несколько сотен гривен. Но две разновидности привлекают нумизматов, так что способны принести владельцам дополнительный заработок. Первый штамм — 2БАм, средняя стоимость составляет 3 000-4 000 грн. Узнать дорогую копейку можно по таким характерным особенностям:

  • четвертое зерно 3-го колоса разомкнуто;
  • четвертое зерно 4-го колоса касается листа;
  • в гроздье №2 нижняя ягода маленькая.

 

Как украинцам заработать на монетах — три дорогих штамма - фото 1
10 копеек 1994 года, штамм 2БАм. Фото: Монеты-ягодки

Если изделие будет в хорошем состоянии, без царапин и дефектов, то цена может подняться до 6 000 грн. Второй ценный штамм — 2ГБк, максимальная стоимость которого равна 6 000 грн. Его распознают за разомкнутым четвертым зерном 3-го колоса и гуртом с насечкой. Также на монетах четвертое зерно 4-го колоса касается листа, в гроздье №7 хвостик не касается ягоды, а в гроздье №3 хвостик короткий и тонкий.

 

Как украинцам заработать на монетах — три дорогих штамма - фото 2
10 копеек 1994 года, штамм 2ГБк. Фото: Монеты-ягодки

10 копеек 2011 года

Часть тиража изготовили из алюминиевой бронзы. Это обычные желтые копейки, которые ничего не стоят. Однако штамм 2ИВм чеканил из немагнитной стали (белый металл) для коллекционного набора. Такие монеты можно продать за 7 000-9 000 грн на онлайн-аукционах. По утверждениям нумизматов, серебристые 10 копеек были лотами всего 4 раза.

Пока неизвестно, зачем часть тиража изготовили из немагнитной стали. Есть предположение, что Национальный банк хотел найти лучший материал для удешевления чеканки.

 

Как украинцам заработать на монетах — три дорогих штамма - фото 3
10 копеек 2011 года, штамм 2ИВм. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, некоторые украинские монеты стоят больше 10 000 грн. За редкими штаммами охотятся коллекционеры, которые в будущем планируют перепродать копейки подороже. Но стоит разбираться в разновидностях монет, чтобы извлечь максимальную выгоду.

Также мы писали, что монеты номиналом 5 копеек имеют немало ценных штаммов, за которые нумизматы готовы заплатить несколько тысяч гривен. Речь идет об изделиях 1992 и 2003 годов.

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