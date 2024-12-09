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Дорогий номінал — за якими монетами полюють колекціонери

9 грудня 2024 18:57
Єлизавета Супівська - редактор
Монети 5 копійок – скільки коштують та як знайти дорогі екземпляри
Монети різних номіналів. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Українська нумізматика процвітає, враховуючи популярність серед наших громадян такого способу додаткового заробітку, як продаж монет. На онлайн-аукціонах є чимало оголошень для колекціонерів: деякі рідкісні вироби коштують від кількох тисяч гривень. Непогані гроші можуть принести монети номіналом 5 копійок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети можна вигідно продати колекціонерам, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

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5 копійок 1992 року

Вартість монет залежить від штаму. Найдавніші копійки, викарбувані на зорі незалежності Україні, мають кілька дорогих різновидів — 1.1ААк і 2Бам. Перший штам коштує від 4 000 до 10 000 грн, його відрізняють за такими характерними особливостями:

  • середній зуб тризуба має потовщення у верхній частині;
  • одиниця дати — з хвостиком;
  • гроно №2 — у формі прямокутного трикутника;
  • гурт з крупною насічкою.

Фахівці допустили помилку при карбуванні, яка призвела до великих насічок на гурті. Саме цей дефект позитивно вплинув на формування високої ціни за один екземпляр.

 

Дорогий номінал — за якими монетами полюють колекціонери - фото 1
5 копійок 1992 року, штам 1.1ААк. Фото: Монети-ягідки

Різновид 2Бам продають за 2 500-7 000 грн. Монети мають гострий і вузький середній зуб тризуба, гроно №2 у формі тупокутного трикутника, дрібну насічку та одиницю дати без хвостика. Саме вузькість одного з елементів тризуба кардинально відрізняє штам від інших.

 

Дорогий номінал — за якими монетами полюють колекціонери - фото 2
5 копійок 1992 року, штам 2Бам. Фото: Монети-ягідки

5 копійок 2003 року

В основному це обігові монети, які коштують не дорожче свого номіналу. Проте існує рідкісний штам із цікавою особливістю — 2ВАм. Всі копійки мають більш відділений від канта вінок, що легко помітити неозброєним оком. Плюс різновид характеризується меншим розміром зображення на аверсі, хоча пересічна людина навряд чи помітить різницю.

Як відомо, ці монети карбували обмеженим накладом для річного набору Національного банку. Але згодом регулятор відправив їх в обіг, тож не дивно, що інколи на онлайн-аукціонах з’являються цінні для колекціонерів вироби. Вартість штаму 2ВАм коливається від 1 300 до 3 000 грн.

 

Дорогий номінал — за якими монетами полюють колекціонери - фото 3
5 копійок 2003 року, штам 2ВАм. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, що українці можуть знайти в гаманці рідкісні монети номіналом 1 копійка. Зрозуміло, що їх більше не використовують для розрахунків, але й позбуватися непотрібних виробів рано. Бо деякі штами коштують понад 10 000 грн і можуть принести додатковий заробіток власникам.

Також ми писали, що на монетах номіналом 25 копійок вдасться непогано заробити, якщо правильно визначити штам і запропонувати нумізматам. Якщо пощастить, то дохід становитиме до 20 000 грн за один проданий екземпляр.

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