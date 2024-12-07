Дорогі монети – скільки коштує 25 копійок 1992 року і як розпізнати цінні

Українські обігові монети. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть вигідно продати деякі копійки на онлайн-аукціонах чи просто опублікувавши оголошення на спеціалізованих порталах. Колекціонери готові купити унікальні монети за шалені гроші, тому бажано не викидати з гаманця копійки, якими не користуєтеся. Плюс не завадить розібратися, як відрізнити цінні вироби від звичайних.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які українські монети дорого коштують, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

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25 копійок 1992 року

Існує чимало різновидів, але більшість з них не коштують дорожче номіналу, оскільки тиражі перебувають в обігу. Тобто вони не несуть цінності для нумізматів, оскільки беруть активну участь у фінансовій системі України.

Натомість деякі штами рідкісні, отже за ними вигідно полювати для майбутнього перепродажу. Наприклад, різновид 3ГАм майже неможливо знайти в обігу, але подекуди з’являються люди, які продають таку монетку номіналом 25 копійок 1992 року випуску за 10 000-20 000 грн. Характерними особливостями виробу є:

товстий середній зуб тризуба;

відсутність черенків у гронах №4 та №8.

25 копійок 1992 року, штам 3ГАм. Фото: Монети-ягідки

Ще один вартісний штам — 4Бам, який нумізмати називають "Англійський чекан". Його вирізняє випуклий щит на аверсі та вдавлений тризуб на реверсі, хоча на звичайних монетах все навпаки. Помилка виникла через дефект в ескізах, надісланих у Велику Британію для виготовлення пуансонів. Коли фахівці Луганського верстатобудівного заводу отримали замовлення, то побачили зворотній ефект при карбуванні.

"Масово такими пуансонами 25 копійок не карбували, їх лише використовували для налагодження процесу. За інформацією з книги "ЛСЗ — перший монетний двір України" такі монети не повинні були потрапити в обіг, їх мали переплавити. Однак на аукціонах іноді продають 25 копійок із вдавленим тризубом", — йдеться на спеціалізованому порталі.

Вартість унікальних виробів варіюється від 3 000 до 5 000 грн. Та якщо боротьба серед колекціонерів загостриться, ціна лоту підніметься.

25 копійок 1992 року, штам 4Бам. Фото: Монети-ягідки

Штам 5.1ДАг може принести власникам у середньому 5 000-7 000 грн. Особливостями таких монет номіналом 25 копійок є:

округлий і товстий середній зуб тризуба;

знизу хвостик букви Ї торкається букви Н;

гроно №2 у формі тупокутного трикутника;

гладкий гурт, без насічок.

За повідомленням фахівців, перший тираж різновиду 5.1ДАг роздали на пам'ять працівникам Луганського верстатобудівного заводу. Залишок знищили, оскільки монети без насічок вважали "незавершеними". Саме тому оголошень в Інтернеті про продаж копійки мізерна кількість.

25 копійок 1992 року, штам 5.1ДАг. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, чимало рідкісних і дорогих штамів має номінал 10 копійок різних років випуску. Українці можуть заробити непогані гроші, продавши колекціонерам навіть один екземпляр. Деякі вироби коштують 10 000 грн і більше.

Також ми писали, що нумізматам вигідно купувати 1 копійку 1992 року випуску. Вона характеризується особливими дефектами, які збільшують ціну монети. Тож не варто викидати гроші з гаманця, спершу перевірте, чи не перебуває виріб у переліку цінних.