Вигідна інвестиція – які українські монети дорого коштують

Українські монети різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть знайти в гаманці чимало копійок різних років випуску, які принесуть хороші гроші. Бо за ними "полюють" колекціонери, намагаючись віднайти рідкісні екземпляри, вироби з унікальними дефектами тощо. Чимало дорогих штамів — у монет номіналом 10 копійок, за які нумізмати віддадуть кілька тисяч гривень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети українці можуть вигідно продати, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

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10 копійок 1994 року

Це обігова монета, представлена багатьма різновидами. Один із вартісних — 2Бам, особливістю якого є карбування. Відрізнити від звичайних 10-копійчних виробів можна за такими характеристиками:

четверте зерно третього колоса розімкнене;

четверте зерно четвертого колоса торкається листа;

у гроні №2 нижня ягода маленька.

Якщо монету продають у хорошому стані, без дефектів і подряпин, її ціна може сягати 6000 грн.

Монета 10 копійок 1994 року випуску. Фото: Монети-ягідки

10 копійок 2001 року

Це досить цікаві вироби, оскільки номінал 2001 року випуску карбували виключно для колекційних наборів Національного банку. Отже тираж був невеликий, до 5000 екземплярів. Деяким копійкам вдалося потрапити в обіг, і тепер нумізмати готові купити лот за 1000-2000 грн. Ціна може підвищитися, якщо реалізувати монету в спеціальній банківській запайці.

Монета 10 копійок 2001 року випуску. Фото: Монети-ягідки

10 копійок 2011 року

Більшість копійок не коштують дорожче свого номіналу, проте вироби з колекційних наборів із немагнітної сталі (білий метал) купують за кілька тисяч гривень. Наприклад, різновид 2ИВм вдасться продати на онлайн-аукціонах за 7 000-9 000 грн. Штам відрізняють за кольором металу, оскільки він не жовтий, а сріблястий, як 1 копійка.

Невідомо, навіщо НБУ випустив 10 копійок із немагнітної сталі. Припускають, що таким експериментальним способом регулятор підбирав новий метал для виготовлення тиражів, аби здешевити випуск монет.

Монета 10 копійок 2011 року випуску. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, українці можуть вигідно продати монети номіналом 2 копійки на онлайн-аукціонах. Деякі штами дуже рідкісні та оцінюються колекціонерами в 10 000 грн і більше.

Також ми писали, що серед обігових українських монет трапляються справжні скарби. Кожен номінал має різновиди, за які колекціонери готові дорого заплатити. Вартість цінних екземплярів може коливатися від 10 000 до 20 000 грн і більше.