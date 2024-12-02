Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Монетний скарб — на яких копійках можна непогано заробити arrow

Монетний скарб — на яких копійках можна непогано заробити

2 грудня 2024 13:36
Єлизавета Супівська - редактор
Вигідна інвестиція – які українські монети дорого коштують
Українські монети різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr
Єлизавета Супівська - редактор

Українці можуть знайти в гаманці чимало копійок різних років випуску, які принесуть хороші гроші. Бо за ними "полюють" колекціонери, намагаючись віднайти рідкісні екземпляри, вироби з унікальними дефектами тощо. Чимало дорогих штамів — у монет номіналом 10 копійок, за які нумізмати віддадуть кілька тисяч гривень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети українці можуть вигідно продати, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

Читайте також:

10 копійок 1994 року

Це обігова монета, представлена багатьма різновидами. Один із вартісних — 2Бам, особливістю якого є карбування. Відрізнити від звичайних 10-копійчних виробів можна за такими характеристиками:

  • четверте зерно третього колоса розімкнене;
  • четверте зерно четвертого колоса торкається листа;
  • у гроні №2 нижня ягода маленька.

Якщо монету продають у хорошому стані, без дефектів і подряпин, її ціна може сягати 6000 грн.

 

10 копійок 1994 року
Монета 10 копійок 1994 року випуску. Фото: Монети-ягідки

10 копійок 2001 року

Це досить цікаві вироби, оскільки номінал 2001 року випуску карбували виключно для колекційних наборів Національного банку. Отже тираж був невеликий, до 5000 екземплярів. Деяким копійкам вдалося потрапити в обіг, і тепер нумізмати готові купити лот за 1000-2000 грн. Ціна може підвищитися, якщо реалізувати монету в спеціальній банківській запайці.

 

10 копійок 2001 року
Монета 10 копійок 2001 року випуску. Фото: Монети-ягідки

10 копійок 2011 року

Більшість копійок не коштують дорожче свого номіналу, проте вироби з колекційних наборів із немагнітної сталі (білий метал) купують за кілька тисяч гривень. Наприклад, різновид 2ИВм вдасться продати на онлайн-аукціонах за 7 000-9 000 грн. Штам відрізняють за кольором металу, оскільки він не жовтий, а сріблястий, як 1 копійка.

Невідомо, навіщо НБУ випустив 10 копійок із немагнітної сталі. Припускають, що таким експериментальним способом регулятор підбирав новий метал для виготовлення тиражів, аби здешевити випуск монет.

 

10 копійок 2011 року
Монета 10 копійок 2011 року випуску. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, українці можуть вигідно продати монети номіналом 2 копійки на онлайн-аукціонах. Деякі штами дуже рідкісні та оцінюються колекціонерами в 10 000 грн і більше.

Також ми писали, що серед обігових українських монет трапляються справжні скарби. Кожен номінал має різновиди, за які колекціонери готові дорого заплатити. Вартість цінних екземплярів може коливатися від 10 000 до 20 000 грн і більше.

аукціон гроші монети продаж колекціонер

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:10 Столтенберг зробив гучну заяву щодо втрати територій України

14:02 НБУ запустив миттєві перекази — які банки вже долучилися

13:57 Відстрілює котів — на Одещині орудує жорстокий живодер

Text

13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

13:41 У Харкові чоловік вкрав кабелю на 74 тис. грн — його судили

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Новина з фото

13:36 Монетний скарб — на яких копійках можна непогано заробити

13:29 Штурм шлагбаума — в Одесі затримали водія-бунтівника

13:23 У Києві лікар та працівник ТЦК сприяли втечі ухилянтів за кордон

13:13 Українцям доступні виплати від ОНН — які критерії

13:10 Маск подав судовий позов проти Microsoft та OpenAI — причина

14:10 Столтенберг зробив гучну заяву щодо втрати територій України

14:02 НБУ запустив миттєві перекази — які банки вже долучилися

13:57 Відстрілює котів — на Одещині орудує жорстокий живодер

13:41 У Харкові чоловік вкрав кабелю на 74 тис. грн — його судили

Новина з фото

13:36 Монетний скарб — на яких копійках можна непогано заробити

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

13:29 Штурм шлагбаума — в Одесі затримали водія-бунтівника

13:23 У Києві лікар та працівник ТЦК сприяли втечі ухилянтів за кордон

13:13 Українцям доступні виплати від ОНН — які критерії

13:10 Маск подав судовий позов проти Microsoft та OpenAI — причина

12:59 Одеська мерія передає землю родині скандального депутата

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

Text

13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

Text

13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ в НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету