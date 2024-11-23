Українські монети – за скільки можна продати 2 копійки та які штами дорогі

Українські обігові монети. Фото: НБУ/Flickr

За монету номіналом 2 копійки колекціонери готові заплатити тисячі гривень. Це пояснюється рідкістю деяких штамів, наприклад якісь тиражі взагалі не випустили в обіг. Але вони зрідка з’являються на онлайн-аукціонах, приносячи власникам непоганий заробіток.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які 2-копійчані монети дорого коштують, посилаючись на спеціалізований портал "Монети-ягідки".

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2 копійки 1992 року

Це пробні монети, не випущені в обіг. Їх карбували з алюмінію на Луганському верстатобудівному заводі. Весь тираж має унікальний дефект через помилку в ескізах — вузький вінок на реверсі. Штам 1ГА характеризується гладким гуртом, оскільки тоді не було технічної можливості для створення насічок. Вартість 2 копійки 1992 року може сягати 30 000 грн, а ціна виробів із немагнітної сталі ще більша.

2 копійки 1992 року, штам 1ГА. Фото: Монети-ягідки

2 копійки 1994 року

Монети перебували в обігу до 2019 року. Цінним вважається різновид 2(10 к.)АА з широким кантом аверсу, інші коштують максимум 50 грн. Дефект виник унаслідок технічної особливості: при карбуванні тиражу використали штемпель від 10 копійок 1994 року, діаметр якого був менший, ніж потрібно для номіналу 2 копійки. В народі такі екземпляри називають "перепутками". Продати монети можна за 4 500 грн і більше.

2 копійки 1994 року, штам 2(10 к.)АА. Фото: Монети-ягідки

2 копійки 2003 року

Їх виготовили з нержавіючої сталі невеликим тиражем для річного набору Національного банку України. Щоправда, його так і не випустили, а монети, швидше за все, потрапили в обіг. Рідкість обумовила хорошу ціну та бажання колекціонерів заволодіти виробом — на онлайн-аукціонах різновиди 1ДА купували за 1 800-5 000 грн. Якщо немає дефектів і слідів експлуатації, вартість буде вищою.

2 копійки 2003 року, штам 1ДА. Фото: Монети-ягідки

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, монети номіналом 50 копійок високо цінуються нумізматами. За деякі штами колекціонери готові боротися, пропонуючи вигідні ціни. Штами 1.1АГм та 1.2АЕс можна продати за 2 000-14 000 грн.

Також ми писали, що водії рейсового автобуса "Одеса — Рига" намагалися вивезти за кордон банківські срібняки відомих монетних дворів. Сума скарбу, вилученого в пункті пропуску "Устилуг — Зосин" на кордоні з Польщею, склала понад 1 млн гривень.