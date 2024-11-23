Українські монети – за скільки можна продати 2 копійки та які штами дорогі

Легкий заробіток — які монети можна дорого продати на аукціоні
За монету номіналом 2 копійки колекціонери готові заплатити тисячі гривень. Це пояснюється рідкістю деяких штамів, наприклад якісь тиражі взагалі не випустили в обіг. Але вони зрідка з’являються на онлайн-аукціонах, приносячи власникам непоганий заробіток.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які 2-копійчані монети дорого коштують, посилаючись на спеціалізований портал "Монети-ягідки".
2 копійки 1992 року
Це пробні монети, не випущені в обіг. Їх карбували з алюмінію на Луганському верстатобудівному заводі. Весь тираж має унікальний дефект через помилку в ескізах — вузький вінок на реверсі. Штам 1ГА характеризується гладким гуртом, оскільки тоді не було технічної можливості для створення насічок. Вартість 2 копійки 1992 року може сягати 30 000 грн, а ціна виробів із немагнітної сталі ще більша.
2 копійки 1994 року
Монети перебували в обігу до 2019 року. Цінним вважається різновид 2(10 к.)АА з широким кантом аверсу, інші коштують максимум 50 грн. Дефект виник унаслідок технічної особливості: при карбуванні тиражу використали штемпель від 10 копійок 1994 року, діаметр якого був менший, ніж потрібно для номіналу 2 копійки. В народі такі екземпляри називають "перепутками". Продати монети можна за 4 500 грн і більше.
2 копійки 2003 року
Їх виготовили з нержавіючої сталі невеликим тиражем для річного набору Національного банку України. Щоправда, його так і не випустили, а монети, швидше за все, потрапили в обіг. Рідкість обумовила хорошу ціну та бажання колекціонерів заволодіти виробом — на онлайн-аукціонах різновиди 1ДА купували за 1 800-5 000 грн. Якщо немає дефектів і слідів експлуатації, вартість буде вищою.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, монети номіналом 50 копійок високо цінуються нумізматами. За деякі штами колекціонери готові боротися, пропонуючи вигідні ціни. Штами 1.1АГм та 1.2АЕс можна продати за 2 000-14 000 грн.
Також ми писали, що водії рейсового автобуса "Одеса — Рига" намагалися вивезти за кордон банківські срібняки відомих монетних дворів. Сума скарбу, вилученого в пункті пропуску "Устилуг — Зосин" на кордоні з Польщею, склала понад 1 млн гривень.
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