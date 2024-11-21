25 копійок 1992 року – які штами дорого коштують

Українські копійки різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

Чимало українських обігових монет можна вигідно продати колекціонерам. Копійки цінуються за особливі дефекти і браки, що виникли в результаті помилок при карбуванні. Звісно, левова частина монет коштують не більше свого номіналу, проте трапляються екземпляри, які нумізмати куплять за тисячі гривень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети номіналом 25 копійок можна дорого продати.

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25 копійок 1992 року

Найбільше цінних екземплярів виготовили в перші роки незалежності України, коли карбування не було налаштоване. Як повідомили фахівці спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", номінал 25 копійок 1992 року має кілька дорогих штамів:

3ГАм — до 20 000 грн;

4БАм (англійський чекан) — від 3 300 до 5 000 грн;

5.1ДАг — від 5 000 до 7 000 грн.

Різновид 3ГАм легко розпізнати за деталями малюнку. Наприклад, у тризуба середній зуб товстий, а в гронах №4 та №8 немає черенків. За словами нумізмата Василя Бегіша, штам знаходили в обігу лише 4 рази, а востаннє продали на торгах за 20 000 грн.

25 копійок 1992 року, штам 3ГАм. Фото: Монети-ягідки

Різновид 4БАм карбували англійськими штемпелями на Луганському верстатобудівному заводі, але пуансони були з помилкою. Як результат — щит вийшов випуклим, а тризуб вдавленим, хоча у звичайних копійках навпаки. Загалом монети всіх номіналів з таким дефектом коштують дорого.

25 копійок 1992 року, штам 4БАм. Фото: Монети-ягідки

Різновид 5.1ДАг також має характерні особливості:

середній зуб тризуба округлий, товстий;

знизу хвостик букви Ї торкається букви Н;

гроно №2 — у формі тупокутного трикутника;

гурт гладкий, без насічок.

Відомо, що перші монети штаму 5.1ДАг виготовили і роздали на згадку працівникам заводу. Залишки нібито утилізували, оскільки монети з гладким гуртом вважалися "незавершеними" і не передбачалися для обігу. Рідкість виробів вплинула на вартість, тож колекціонери готові купити один екземпляр за кілька тисяч гривень.

25 копійок 1992 року, штам 5.1ДАг. Фото: Монети-ягідки

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, монети номіналом 1 копійка вже не використовують у розрахункових операціях. Вони покриваються пилом у гаманцях чи лежать без діла у скарбничках. Але деякі штами можна вигідно продати нумізматам, оскільки вони цінуються завдяки унікальним особливостям.

Також ми писали, що водії рейсового автобуса "Одеса — Рига" намагалися вивезти за кордон монети вартістю понад 1 млн гривень. В пункті пропуску "Устилуг — Зосин" на кордоні з Польщею працівники Державної митної служби затримали справжній скарб із банківських срібняків відомих монетних дворів.