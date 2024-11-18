Дорогі українські монети — що можна вигідно продати на аукціоні

Українські монети різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

Деякі українські монети здатні збагатити власників. Колекціонери "полюють" за цінними нумізматичними виробами, пропонуючи за одну копійку від кількох тисяч гривень. Більшість людей навіть не здогадуються, які скарби можуть носити в гаманці.

Дві дорогі монети виставили на онлайн-аукціоні Violity.

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10 копійок 1992 року

Щоб продати цінні копійки, можна скористатися можливостями Інтернету. Українці регулярно публікують на порталах оголошень та онлайн-аукціонах різні пропозиції, змушуючи нумізматів змагатися за лоти. Наприклад, 13 листопада на спеціалізованому сайті Violity з’явилося оголошення про продаж двох рідкісних монет.

Перша — 10 копійок 1992 року випуску. Йдеться про різновид 4ВАм, який в народі називають "Англічанка". Коли спеціалісти Луганського верстатобудівного заводу отримали англійські штемпелі для карбування, вони не одразу побачили дефект.

10 копійок 1992 року виготовлення з дефектом. Фото: Монети-ягідки

Як розповіли експерти порталу "Монети-ягідки", у Велику Британію відправили ескізи з помилкою, тож пуансони виготовили з браком. І пізніше, після карбування, виявили цікаву особливість нових копійок: щит був випуклим, а тризуб вдавленим, хоча повинно бути навпаки.

"Оскільки на Луганському верстатобудівному заводі терміново потрібно було налаштовувати верстати для карбування монет, а іншого інструменту не було, вирішили пробний тираж зробити пуансонами з браком", — йдеться на сайті.

Всі монети планували переплавити, але періодично на аукціонах з’являються рідкісні екземпляри. Тому вони дорого коштують, а колекціонери готові переплачувати, аби заволодіти цінним виробом.

50 копійок 1992 року

Представлений лот містить ще одну особливу монету — 50 копійок 1992 року випуску. Штам 4ААм означає, що копійка також карбована англійськими штемпелями, отже має характерний дефект. Помилка виникла через художників, які при розробці ескізів затемнили не лише фон монети, але й сам тризуб.

10 і 50 копійок 1992 року. Фото: Violity

Працівники Луганського верстатобудівного заводу вирішили скористатися готовими пуансони, щоб налагодити подальше карбування. А партія бракованих монет якимось чином опинилася в обігу, що тепер дозволяє нумізматам інколи знаходити рідкісні екземпляри на аукціонах.

Лот із двох монет коштує 38 889 грн, станом на 18 листопада це найвища ставка від учасників торгів. Загалом зробили 36 ставок, але пропозиція буде дійсна до вечора 20 листопада, тому ще є час запропонувати вищу вартість.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки продали рідкісну монету епохи Стародавнього Риму. Виріб виготовили близько 2 000 років тому, його вартість становила 216 000 доларів.

Також ми писали, що унікальну монету, яких у світі налічується всього дві, продали в США за 500 000 доларів. Її викарбував Монетний двір США у Сан-Франциско у 1975 році, на аверсі — зображення президента Франкліна Д. Рузвельта.