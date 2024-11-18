Дорогие украинские монеты — что можно выгодно продать на аукционе

Украинские монеты разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Некоторые украинские монеты способны обогатить владельцев. Коллекционеры "охотятся" за ценными нумизматическими изделиями, предлагая за одну копейку от нескольких тысяч гривен. Большинство людей даже не догадываются, какие сокровища могут носить в кошельке.

Две дорогие монеты выставили на онлайн-аукционе Violity.

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10 копеек 1992 года

Чтобы продать ценные копейки, можно воспользоваться возможностями Интернета. Украинцы регулярно публикуют на порталах объявлений и онлайн-аукционах разные предложения, заставляя нумизматов соревноваться за лоты. К примеру, 13 ноября на специализированном сайте Violity появилось объявление о продаже двух редких монет.

Первая — 10 копеек 1992 года выпуска. Речь идет о разновидности 4ВАм, которую в народе называют "Англичанка". Когда специалисты Луганского станкостроительного завода получили английские штемпели для чеканки, они не сразу заметили дефект.

10 копеек 1992 года изготовления с дефектом. Фото: Монеты-ягодки

Как рассказали эксперты портала "Монеты-ягодки", в Великобританию отправили эскизы с ошибкой, поэтому пуансоны изготовили с браком. И позже, после чеканки, обнаружили интересную особенность новых копеек: щит был выпуклым, а трезубец вдавленным, хотя должно быть наоборот.

"Поскольку на Луганском станкостроительном заводе срочно нужно было настраивать станки для чеканки монет, а другого инструмента не было, решили пробный тираж сделать пуансонами с браком", — говорится на сайте.

Все монеты планировали переплавить, но периодически на аукционах появляются редкие экземпляры. Поэтому они дорого стоят, а коллекционеры готовы переплачивать, чтобы завладеть ценным изделием.

50 копеек 1992 года

Представленный лот содержит еще одну особую монету — 50 копеек 1992 года выпуска. Штамм 4ААм означает, что копейка также отчеканена английскими штемпелями, следовательно, имеет характерный дефект. Ошибка возникла из-за художников, которые при разработке эскизов затемнили не только фон монеты, но и сам трезубец.

10 и 50 копеек 1992 года. Фото: Violity

Работники Луганского станкостроительного завода решили воспользоваться готовыми пуансонами, дабы наладить дальнейшую чеканку. А партия бракованных монет как-то оказалась в обращении, что теперь позволяет нумизматам иногда находить редкие экземпляры на аукционах.

Лот из двух монет стоит 38 889 грн, по состоянию на 18 ноября это самая высокая ставка от участников торгов. Всего сделали 36 ставок, но предложение будет действительным до вечера 20 ноября, поэтому еще есть время предложить более высокую стоимость.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки продали редкую монету эпохи Древнего Рима. Изделие было изготовлено около 2 000 лет назад, его стоимость составила 216 000 долларов.

Также мы писали, что уникальную монету, каких в мире насчитывается всего две, продали в США за 500 000 долларов. Ее отчеканил Монетный двор США в Сан-Франциско в 1975 году, на аверсе — изображение президента Франклина Д. Рузвельта.