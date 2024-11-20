Дорогі монети номіналом 1 копійка – за скільки можна продати

Українські копійки різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

Монетами номіналом 1 копійка нині вже не користуються, бо в розрахункових операціях вони зайві. Українці можуть здати накопичені гроші та обміняти на паперові купюри, або ж продати колекціонерам. Бо деякі копійки досить цінні для нумізматів, які готові купити екземпляри за тисячі гривень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети можна вигідно продати.

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1 копійка 1992 року

Існує багато різновидів, але основна характеристика, за якою визначають вартість — відмінність у розмірах ягід. В обігу присутні монети з двома типами штампів реверсу:

АА — з дрібними ягодами і тонким шрифтом;

АЕ — з великими ягодами і товстим шрифтом.

На онлайн-аукціоні Violity з’явився лот, за який встановили плату 4 000 грн. Це 1 копійка 1992 року, штам — 1.11АЕ. Впізнати можна за малюнком: на реверсі (сторона з позначенням номіналу) викарбували великі ягоди, на аверсі — правий верхній лист має округлу верхівку. Знайти таку монету на аукціонах — це рідкість, тому ціна досить солідна.

1 копійка 1992 року з великими ягодами. Фото: Монети-ягідки

1 копійка 1994 року

Номінал карбували для банківського річного набору, тож знайти монети 1994 року в обігу неможливо. Але вони періодично з’являються в Інтернет-оголошеннях та онлайн-аукціонах. Наприклад, один такий екземпляр хочуть продати за 5 228 грн.

Щоправда, це не звичайний виріб із неіржавіючої сталі, виготовлений спеціально для банківського набору. Існують ще різновиди 2БА, 2БВ, 3БА, які називають "хуліганками". Їх особливість в тому, що карбування відбувалося невідомо ким для заробітку на нумізматах. Матеріал у копійок різний — латунь, мідь, срібло, алюміній.

1 копійка 1994 року ("хуліганка"). Фото: Violity

Саме таку монету намагається продати власник на порталі Violity. В описі лоту йдеться, що виріб викарбували на монетному дворі оригінальними штемпелями у неробочий час, тобто це "хуліганка". Матеріал — магнітна сталь.

Нагадаємо, за деякими українськими монетами справді "полюють" колекціонери, оскільки вони рідкісні та цінні для нумізматів. Часто на онлайн-аукціонах з’являються оголошення про продаж копійок 1992 року випуску. Тоді процес карбування лише налаштовувався, тож багато виробів були з дефектами.

Також ми писали, що в США продали рідкісну монету епохи Стародавнього Риму, якій близько 2000 років. Новий власник заплатив за копійку з зображеннями римського імператора Калігули та його матері 216 000 доларів.