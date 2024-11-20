Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Монеты с изюминкой — какие копейки стоят тысячи гривен arrow

Монеты с изюминкой — какие копейки стоят тысячи гривен

20 ноября 2024 09:49
Елизавета Супивская - редактор
Дорогие монеты номиналом 1 копейка – за сколько можно продать
Украинские копейки разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr
Елизавета Супивская - редактор

Монетами номиналом 1 копейка сейчас уже не пользуются, потому что в расчетных операциях они лишние. Украинцы могут сдать накопленные деньги и обменять на бумажные купюри, или продать коллекционерам. Потому что некоторые копейки достаточно ценны для нумизматов, готовых купить экземпляры за тысячи гривен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты можно выгодно продать.

Читайте также:

1 копейка 1992 года

Существует много разновидностей, но основная характеристика, по которой определяют стоимость — разница в размерах ягод. В обращении присутствуют монеты с двумя типами штампов реверса:

  • АА — с мелкими ягодами и тонким шрифтом;
  • АЕ — с крупными ягодами и толстым шрифтом.

На онлайн-аукционе Violity появился лот, за который установили плату 4 000 грн. Это 1 копейка 1992 года, штамм — 1.11АЕ. Узнать можно по рисунку: на реверсе (сторона с обозначением номинала) отчеканены крупные ягоды, на аверсе — правый верхний лист имеет округлую верхушку. Найти такую монету на аукционах — это редкость, поэтому цена достаточно солидная.

 

1 копейка 1992 года
1 копейка 1992 года с крупными ягодами. Фото: Монеты-ягодки

1 копейка 1994 года

Номинал чеканили для банковского годового набора, так что найти монеты 1994 года в обращении невозможно. Но они периодически появляются в Интернет-объявлениях и онлайн-аукционах. К примеру, один такой экземпляр хотят продать за 5 228 грн.

Правда, это не обычное изделие из нержавеющей стали, изготовленное специально для банковского набора. Есть еще разновидности 2БА, 2БВ, 3БА, которые называют "хулиганками". Их особенность в том, что чеканка происходила неизвестно кем для заработка на нумизматах. Материал у копеек разный — латунь, медь, серебро, алюминий.

 

1 копейка 1994 года
1 копейка 1994 года ("хулиганка"). Фото: Violity

Именно такую монету пытается продать владелец на портале Violity. В описании лота говорится, что изделие отчеканено на монетном дворе оригинальными штемпелями в нерабочее время, то есть это "хулиганка". Материал — магнитная сталь.

Напомним, за некоторыми украинскими монетами действительно "охотятся" коллекционеры, поскольку они редкие и ценные для нумизматов. Часто на онлайн-аукционах появляются объявления о продаже копеек 1992 выпуска. Тогда процесс чеканки только настраивался, так что многие изделия были с дефектами.

Также мы писали, что в США продали редкую монету эпохи Древнего Рима, которой около 2000 лет. Новый владелец заплатил за копейку с изображениями римского императора Калигулы и его матери 216 000 долларов.

аукцион деньги монеты коллекционер копейки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:49 Мобилизация женщин — неизвестные начали рассылать фейковые SMS

10:39 Ночная атака на Киев — в нескольких районах упали обломки

Эксклюзив

10:36 Сколько еще будет война в Украине — реалии 1000 дней отпора

10:27 Замглавы Одесского облсовета заинтересовалось НАПК

10:21 Сколько атак произошло на фронте за сутки — данные Генштаба

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

10:16 Тысяча дней войны РФ против Украины — в США провели ряд событий

10:15 SpaceX в шестой раз провела тестовый запуск Starship — успешно ли

10:09 Более 16 тыс. грн на дрова — кому выплатят деньги в 2024 году

09:53 Кровавое застолье — в Одесской области хозяин порезал гостя

09:51 В КГВА отрицают падение обломков на многоэтажку в Киеве

10:49 Мобилизация женщин — неизвестные начали рассылать фейковые SMS

10:39 Ночная атака на Киев — в нескольких районах упали обломки

Эксклюзив

10:36 Сколько еще будет война в Украине — реалии 1000 дней отпора

10:27 Замглавы Одесского облсовета заинтересовалось НАПК

10:21 Сколько атак произошло на фронте за сутки — данные Генштаба

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

10:16 Тысяча дней войны РФ против Украины — в США провели ряд событий

10:15 SpaceX в шестой раз провела тестовый запуск Starship — успешно ли

10:09 Более 16 тыс. грн на дрова — кому выплатят деньги в 2024 году

09:53 Кровавое застолье — в Одесской области хозяин порезал гостя

09:51 В КГВА отрицают падение обломков на многоэтажку в Киеве

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо