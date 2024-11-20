Дорогие монеты номиналом 1 копейка – за сколько можно продать

Монеты с изюминкой — какие копейки стоят тысячи гривен
Монетами номиналом 1 копейка сейчас уже не пользуются, потому что в расчетных операциях они лишние. Украинцы могут сдать накопленные деньги и обменять на бумажные купюри, или продать коллекционерам. Потому что некоторые копейки достаточно ценны для нумизматов, готовых купить экземпляры за тысячи гривен.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты можно выгодно продать.
1 копейка 1992 года
Существует много разновидностей, но основная характеристика, по которой определяют стоимость — разница в размерах ягод. В обращении присутствуют монеты с двумя типами штампов реверса:
- АА — с мелкими ягодами и тонким шрифтом;
- АЕ — с крупными ягодами и толстым шрифтом.
На онлайн-аукционе Violity появился лот, за который установили плату 4 000 грн. Это 1 копейка 1992 года, штамм — 1.11АЕ. Узнать можно по рисунку: на реверсе (сторона с обозначением номинала) отчеканены крупные ягоды, на аверсе — правый верхний лист имеет округлую верхушку. Найти такую монету на аукционах — это редкость, поэтому цена достаточно солидная.
1 копейка 1994 года
Номинал чеканили для банковского годового набора, так что найти монеты 1994 года в обращении невозможно. Но они периодически появляются в Интернет-объявлениях и онлайн-аукционах. К примеру, один такой экземпляр хотят продать за 5 228 грн.
Правда, это не обычное изделие из нержавеющей стали, изготовленное специально для банковского набора. Есть еще разновидности 2БА, 2БВ, 3БА, которые называют "хулиганками". Их особенность в том, что чеканка происходила неизвестно кем для заработка на нумизматах. Материал у копеек разный — латунь, медь, серебро, алюминий.
Именно такую монету пытается продать владелец на портале Violity. В описании лота говорится, что изделие отчеканено на монетном дворе оригинальными штемпелями в нерабочее время, то есть это "хулиганка". Материал — магнитная сталь.
Напомним, за некоторыми украинскими монетами действительно "охотятся" коллекционеры, поскольку они редкие и ценные для нумизматов. Часто на онлайн-аукционах появляются объявления о продаже копеек 1992 выпуска. Тогда процесс чеканки только настраивался, так что многие изделия были с дефектами.
Также мы писали, что в США продали редкую монету эпохи Древнего Рима, которой около 2000 лет. Новый владелец заплатил за копейку с изображениями римского императора Калигулы и его матери 216 000 долларов.
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