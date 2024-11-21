Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Старые монеты принесут тысячи гривен — что можно дорого продать arrow

Старые монеты принесут тысячи гривен — что можно дорого продать

21 ноября 2024 09:50
Елизавета Супивская - редактор
25 копеек 1992 года – какие штаммы дорого стоят
Украинские копейки разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr
Елизавета Супивская - редактор

Многие украинские оборотные монеты можно выгодно продать коллекционерам. Копейки ценятся за особые дефекты и браки, возникшие в результате ошибок при чеканке. Конечно, львиная часть монет стоит не больше своего номинала, однако встречаются экземпляры, которые нумизматы купят за тысячи гривен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты номиналом 25 копеек можно дорого продать.

Читайте также:

25 копеек 1992 года

Больше всего ценных экземпляров изготовили в первые годы независимости Украины, когда чеканка не была настроена. Как сообщили специалисты специализированного портала "Монеты-ягодки", номинал 25 копеек 1992 года имеет несколько дорогостоящих штаммов:

  • 3ГАм — до 20 000 грн;
  • 4БАм (английский чекан) — от 3 300 до 5 000 грн;
  • 5.1ДАг — от 5 000 до 7 000 грн.

Разновидность 3ГАм легко распознать по деталям рисунка. Например, у трезубца средний зуб толстый, а в гроздях №4 и №8 нет черенков. По словам нумизмата Василия Бегиша, штамм находили в обращении всего 4 раза, а последний раз продали на торгах за 20 000 грн.

 

Штамм 3Гам
25 копеек 1992 года, штамм 3ГАм. Фото: Монеты-ягодки

Разновидность 4БАм чеканили английскими штемпелями на Луганском станкостроительном заводе, но пуансоны были с ошибкой. Как результат — щит получился выпуклым, а трезубец вдавленным, хотя в обычных копейках наоборот. В целом монеты всех номиналов с таким дефектом стоят дорого.

 

Штамм 4Бам
25 копеек 1992 года, штамм 4БАм. Фото: Монеты-ягодки

Разновидность 5.1ДАг также имеет характерные особенности:

  • средний зуб трезубца округлый, толстый;
  • снизу хвостик буквы Ї касается буквы Н;
  • гроздь №2 — в форме тупоугольного треугольника;
  • гурт гладкий, без насечек.

Известно, что первые монеты штамма 5.1ДАг изготовили и раздали на память работникам завода. Остатки якобы утилизировали, поскольку монеты с гладким гуртом считались "незавершенными" и не предусматривались для обращения. Редкость изделий повлияла на стоимость, поэтому коллекционеры готовы купить один экземпляр за несколько тысяч гривен.

 

Штамм 5.1Даг
25 копеек 1992 года, штамм 5.1ДАг. Фото: Монеты-ягодки

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, монеты номиналом 1 копейка уже не используются в расчетных операциях. Они покрываются пылью в кошельках или лежат без дела в копилках. Но некоторые штаммы можно выгодно продать нумизматам, поскольку они ценятся благодаря уникальным особенностям.

Также мы писали, что водители рейсового автобуса "Одесса — Рига" пытались вывезти за границу монеты стоимостью более 1 млн гривен. В пункте пропуска "Устилуг — Зосин" на границе с Польшей сотрудники Государственной таможенной службы задержали настоящее сокровище из банковских серебряников известных монетных дворов.

монеты продажа деньги коллекционер копейки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:56 Зеленский почтил память погибших во время Революции Достоинства

Новость с фото

09:50 Старые монеты принесут тысячи гривен — что можно дорого продать

09:49 Одесчина под угрозой — РФ увеличила число кораблей в море

09:38 ЗАЭС снова оказалась на грани блэкаута — что говорят в Минэнерго

09:37 ВСУ отбили 34 атаки оккупантов под Покровском — отчет Генштаба

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

09:18 Субсидия для должника — как оформить помощь неплательщику

09:17 Ситуация со светом в Одессе — прогноз и графики

09:13 В Киеве отменили аварийные отключения света, — КГВА

09:00 В Днепре россияне повредили здание центра реабилитации инвалидов

08:53 В Киеве мокрый снег, на дорогах работает спецтехника — фото

09:56 Зеленский почтил память погибших во время Революции Достоинства

Новость с фото

09:50 Старые монеты принесут тысячи гривен — что можно дорого продать

09:49 Одесчина под угрозой — РФ увеличила число кораблей в море

09:38 ЗАЭС снова оказалась на грани блэкаута — что говорят в Минэнерго

09:37 ВСУ отбили 34 атаки оккупантов под Покровском — отчет Генштаба

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

09:18 Субсидия для должника — как оформить помощь неплательщику

09:17 Ситуация со светом в Одессе — прогноз и графики

09:13 В Киеве отменили аварийные отключения света, — КГВА

09:00 В Днепре россияне повредили здание центра реабилитации инвалидов

08:53 В Киеве мокрый снег, на дорогах работает спецтехника — фото

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024
Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо