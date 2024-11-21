25 копеек 1992 года – какие штаммы дорого стоят

Украинские копейки разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Многие украинские оборотные монеты можно выгодно продать коллекционерам. Копейки ценятся за особые дефекты и браки, возникшие в результате ошибок при чеканке. Конечно, львиная часть монет стоит не больше своего номинала, однако встречаются экземпляры, которые нумизматы купят за тысячи гривен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты номиналом 25 копеек можно дорого продать.

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25 копеек 1992 года

Больше всего ценных экземпляров изготовили в первые годы независимости Украины, когда чеканка не была настроена. Как сообщили специалисты специализированного портала "Монеты-ягодки", номинал 25 копеек 1992 года имеет несколько дорогостоящих штаммов:

3ГАм — до 20 000 грн;

4БАм (английский чекан) — от 3 300 до 5 000 грн;

5.1ДАг — от 5 000 до 7 000 грн.

Разновидность 3ГАм легко распознать по деталям рисунка. Например, у трезубца средний зуб толстый, а в гроздях №4 и №8 нет черенков. По словам нумизмата Василия Бегиша, штамм находили в обращении всего 4 раза, а последний раз продали на торгах за 20 000 грн.

25 копеек 1992 года, штамм 3ГАм. Фото: Монеты-ягодки

Разновидность 4БАм чеканили английскими штемпелями на Луганском станкостроительном заводе, но пуансоны были с ошибкой. Как результат — щит получился выпуклым, а трезубец вдавленным, хотя в обычных копейках наоборот. В целом монеты всех номиналов с таким дефектом стоят дорого.

25 копеек 1992 года, штамм 4БАм. Фото: Монеты-ягодки

Разновидность 5.1ДАг также имеет характерные особенности:

средний зуб трезубца округлый, толстый;

снизу хвостик буквы Ї касается буквы Н;

гроздь №2 — в форме тупоугольного треугольника;

гурт гладкий, без насечек.

Известно, что первые монеты штамма 5.1ДАг изготовили и раздали на память работникам завода. Остатки якобы утилизировали, поскольку монеты с гладким гуртом считались "незавершенными" и не предусматривались для обращения. Редкость изделий повлияла на стоимость, поэтому коллекционеры готовы купить один экземпляр за несколько тысяч гривен.

25 копеек 1992 года, штамм 5.1ДАг. Фото: Монеты-ягодки

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, монеты номиналом 1 копейка уже не используются в расчетных операциях. Они покрываются пылью в кошельках или лежат без дела в копилках. Но некоторые штаммы можно выгодно продать нумизматам, поскольку они ценятся благодаря уникальным особенностям.

Также мы писали, что водители рейсового автобуса "Одесса — Рига" пытались вывезти за границу монеты стоимостью более 1 млн гривен. В пункте пропуска "Устилуг — Зосин" на границе с Польшей сотрудники Государственной таможенной службы задержали настоящее сокровище из банковских серебряников известных монетных дворов.