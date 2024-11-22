Монети 50 копійок 1995 року – за скільки можна продати колекціонерам

Працівниця НБУ. Фото: Flickr

Знайшовши в гаманці чи кишені монетки, не викидайте їх, якщо не використовуєте в розрахункових операціях. Деякі копійки можуть мати цінність для колекціонерів, отже буде легко продати гроші за непогану винагороду. Тільки треба перевірити, якими штамами монет ви володієте.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети номіналом 50 копійок дорого коштують, посилаючись на спеціалізований портал "Монети-ягідки".

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50 копійок 1995 року

Це обігові українські монети з великою кількістю різновидів. Нумізмати можуть зацікавитися лише штамами 1.1АГм та 1.2АЕс, їхня вартість коливається від 2 000 до 14 000 грн. Решта коштують не більше номіналу чи максимум 50 грн за екземпляр.

Штам 1.1АГм інакше називають "трапецією". Розпізнати таку монетку не важко, оскільки різновид має характерні особливості карбування:

маленькі отвори у нижній частині тризуба;

проміжки між листком і відростком у формі трапецій;

гурт із дрібною насічкою.

50 копійок 1995 року, штам 1.1АГм. Фото: Монети-ягідки

Також існує різновид 2АГм: він також із трапеціями, але копійки мають великі отвори в нижній частині тризуба. Вартість становить від 5 до 30 грн, тож значної вигоди продавцям такі монети не принесуть.

Штам 1.2АЕс коштує на онлайн-аукціонах від 6 000 до 14 000 грн. Його відрізняють за маленькими отворами у нижній частині тризуба, гуртом середнього розміру з вісьмома насічками та гронами №1, 7, 8, хвостик яких не примикає до ягоди. Цей різновид дуже рідкісний, оскільки викарбуваний тираж не потрапив в обіг. На одному з аукціонів у 2022 році 50 копійок 1994 року продали за 20 000 грн.

50 копійок 1995 року, штам 1.2АЕс. Фото: Монети-ягідки

Необхідно відрізняти штам 1.2АЕс від 1.2АЕк. У монет крупний гурт і сім насічок, а вартість не переважає номінальну.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, монетами номіналом 1 копійка вже не користуються для розрахунків за покупки. Але й викидати чи здавати на обмін їх не варто, бо деякі екземпляри можуть принести власникам тисячі гривень. Треба лише визначити штам і виставити лот на онлайн-аукціон.

Також ми писали, що 25-копійкові монети дорого коштують. Їх можна вигідно продати нумізматам, якщо штам рідкісний. Наприклад, за різновид 3Гам на аукціоні колекціонер віддав 20 000 грн.