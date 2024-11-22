Монеты 50 копеек 1995 года – за сколько можно продать коллекционерам

Сотрудница НБУ. Фото: Flickr

Найдя в кошельке или кармане монетки, не выбрасывайте их, если не используете в расчетных операциях. Некоторые копейки могут иметь ценность для коллекционеров, их будет легко продать деньги за неплохое вознаграждение.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты номиналом в 50 копеек дорого стоят, ссылаясь на специализированный портал "Монеты-ягодки".

Читайте также:

50 копеек 1995 года

Это оборотные украинские монеты с большим количеством разновидностей. Нумизматов могут заинтересовать только штаммы 1.1АГм и 1.2АЕс, их стоимость колеблется от 2 000 до 14 000 грн.

Штамм 1.1АГм иначе называют "трапецией". Распознать такую монетку не трудно, поскольку разновидность имеет характерные особенности чеканки:

маленькие отверстия в нижней части трезубца;

промежутки между листком и отростком в форме трапеций;

гурт с мелкими насечками.

50 копеек 1995 года, штамм 1.1АГм. Фото: Монеты-ягодки

Также существует разновидность 2АГм: она также с трапециями, но копейки имеют большие отверстия в нижней части трезубца. Стоимость составляет от 5 до 30 грн, поэтому значительную выгоду продавцам такие монеты не принесут.

Штамм 1.2АЕс стоит на онлайн-аукционах от 6 000 до 14 000 грн. Его отличают по маленьким отверстиям в нижней части трезубца, гуртом среднего размера с восемью насечками и гроздьями №1, 7, 8, хвостик которых не примыкает к ягоде. Эта разновидность очень редкая, поскольку отчеканенный тираж не попал в обращение. На одном из аукционов в 2022 году 50 копеек 1994 года продали за 20 000 грн.

50 копеек 1995 года, штамм 1.2АЕс. Фото: Монеты-ягодки

Необходимо отличать штамм 1.2АЕс от 1.2АЕк. У монет крупный гурт и семь насечек, а стоимость не превышает номинальную.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, монетами номиналом 1 копейка уже не пользуются для расчетов за покупки. Но и выбрасывать или сдавать на обмен их не стоит, потому что некоторые экземпляры могут принести владельцам тысячи гривен. Надо только определить штамм и выставить лот на онлайн-аукцион.

Также мы писали, что 25-копеечные монеты дорого стоят. Их можно выгодно продать нумизматам, если штамм редкий.

Например, за разновидность 3Гам на аукционе коллекционер отдал 20 000 грн.