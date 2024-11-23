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Легкий заработок — какие монеты можно дорого продать на аукционе

23 ноября 2024 20:01
Елизавета Супивская - редактор
Украинские монеты – за сколько можно продать 2 копейки и какие штаммы дорогие
Украинские оборотные монеты. Фото: НБУ/Flickr
Елизавета Супивская - редактор

За монету номиналом 2 копейки коллекционеры готовы заплатить тысячи гривен. Это объясняется редкостью некоторых штаммов, например, какие-то тиражи вообще не выпустили в обращение. Но они редко появляются на онлайн-аукционах, принося владельцам хороший заработок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие 2-копеечные монеты дорого стоят, ссылаясь на специализированный портал "Монеты-ягодки".

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2 копейки 1992 года

Это пробные монеты, не выпущенные в обращение. Их чеканили из алюминия на Луганском станкостроительном заводе. Весь тираж имеет уникальный дефект из-за ошибки в эскизах — узкий венок на реверсе. Штамм 1ГА характеризуется гладким гуртом, поскольку тогда не было технической возможности для создания насечек. Стоимость 2 копейки 1992 года может достигать 30 000 грн, а цена изделий из немагнитной стали еще больше.

 

2 копейки 1992 года
2 копейки 1992 года, штамм 1ГА. Фото: Монеты-ягодки

2 копейки 1994 года

Монеты находились в обращении до 2019 года. Ценной считается разновидность 2(10 к.)АА с широким кантом аверса, остальные стоят максимум 50 грн. Дефект возник вследствие технической особенности: при чеканке тиража использовали штемпель от 10 копеек 1994 года, диаметр которого был меньше, чем нужно для номинала 2 копейки. В народе такие экземпляры называют "перепутками". Продать монеты можно за 4500 грн и больше.

 

2 копейки 1994 года
2 копейки 1994 года, штамм 2(10 к.)АА. Фото: Монеты-ягодки

2 копейки 2003 года

Их изготовили из нержавейки небольшим тиражом для годового набора Национального банка Украины. Правда, его так и не выпустили, а монеты, скорее всего, попали в обращение. Редкость обусловила хорошую цену и желание коллекционеров завладеть изделием — на онлайн-аукционах разновидности 1ДА покупали за 1 800-5 000 грн. Если нет дефектов и следов эксплуатации, стоимость будет выше.

 

2 копейки 2003 года
2 копейки 2003 года, штамм 1ДА. Фото: Монеты-ягодки

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, монеты номиналом 50 копеек высоко ценятся нумизматами. За некоторые штаммы коллекционеры готовы сражаться, предлагая выгодные цены. Штаммы 1.1АГм и 1.2АЕС можно продать за 2 000-14 000 грн.

Также мы писали, что водители рейсового автобуса "Одесса — Рига" пытались вывезти за границу банковские серебряники известных монетных дворов. Сумма клада, изъятого в пункте пропуска "Устилуг — Зосин" на границе с Польшей, составила более 1 млн гривен.

аукцион деньги монеты коллекционер копейки

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