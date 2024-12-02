Выгодная инвестиция – какие украинские монеты дорого стоят

Монетное сокровище — на каких копейках можно неплохо заработать
Украинцы могут найти в кошельке немало копеек разных лет выпуска, которые принесут хорошие деньги. Ведь за ними "охотятся" коллекционеры, пытаясь найти редкие экземпляры, изделия с уникальными дефектами и т.д. Многие дорогие штаммы есть у монет номиналом 10 копеек, за которые нумизматы отдадут несколько тысяч гривен.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты украинцы могут выгодно продать, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".
10 копеек 1994 года
Это оборотная монета, представленная многими разновидностями. Одна из дорогих — 2Бам, особенностью которой является чеканка. Отличить от обычных 10-копеечных изделий можно по таким характеристикам:
- четвертое зерно третьего колоса разомкнуто;
- четвертое зерно четвертого колоса касается листа;
- в гроздье №2 нижняя ягода маленькая.
Если монету продают в хорошем состоянии, без дефектов и царапин, ее цена может достигать 6000 грн.
10 копеек 2001 года
Это довольно интересные изделия, поскольку номинал 2001 года выпуска отчеканили исключительно для коллекционных наборов Национального банка. Так что тираж был небольшой, до 5 000 экземпляров. Некоторым копейкам удалось попасть в обращение, и теперь нумизматы готовы купить лот за 1000-2000 грн. Цена может повыситься, если реализовать монету в специальной банковской запайке.
10 копеек 2011 года
Большинство копеек не стоит дороже своего номинала, однако изделия из коллекционных наборов из немагнитной стали (белый металл) покупают за несколько тысяч гривен. К примеру, разновидность 2ИВм удастся продать на онлайн-аукционах за 7000-9000 грн. Штамм отличают по цвету металла, поскольку он не желтый, а серебристый, как 1 копейка.
Неизвестно, зачем НБУ выпустил 10 копеек из немагнитной стали. Предполагается, что таким экспериментальным способом регулятор подбирал новый металл для изготовления тиражей, чтобы удешевить выпуск монет.
Напомним, украинцы могут выгодно продать монеты номиналом 2 копейки на онлайн-аукционах. Некоторые штаммы очень редкие и оцениваются коллекционерами в 10 000 грн и больше.
Также мы писали, что среди оборотных украинских монет встречаются настоящие сокровища. У каждого номинала есть разновидности, за которые коллекционеры готовы дорого заплатить. Стоимость ценных экземпляров может колебаться от 10 000 до 20 000 грн и более.
Читайте Новини.LIVE!