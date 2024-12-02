Выгодная инвестиция – какие украинские монеты дорого стоят

Украинские монеты разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы могут найти в кошельке немало копеек разных лет выпуска, которые принесут хорошие деньги. Ведь за ними "охотятся" коллекционеры, пытаясь найти редкие экземпляры, изделия с уникальными дефектами и т.д. Многие дорогие штаммы есть у монет номиналом 10 копеек, за которые нумизматы отдадут несколько тысяч гривен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты украинцы могут выгодно продать, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

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10 копеек 1994 года

Это оборотная монета, представленная многими разновидностями. Одна из дорогих — 2Бам, особенностью которой является чеканка. Отличить от обычных 10-копеечных изделий можно по таким характеристикам:

четвертое зерно третьего колоса разомкнуто;

четвертое зерно четвертого колоса касается листа;

в гроздье №2 нижняя ягода маленькая.

Если монету продают в хорошем состоянии, без дефектов и царапин, ее цена может достигать 6000 грн.

Монета 10 копеек 1994 года выпуска. Фото: Монеты-ягодки

10 копеек 2001 года

Это довольно интересные изделия, поскольку номинал 2001 года выпуска отчеканили исключительно для коллекционных наборов Национального банка. Так что тираж был небольшой, до 5 000 экземпляров. Некоторым копейкам удалось попасть в обращение, и теперь нумизматы готовы купить лот за 1000-2000 грн. Цена может повыситься, если реализовать монету в специальной банковской запайке.

Монета 10 копеек 2001 года выпуска. Фото: Монеты-ягодки

10 копеек 2011 года

Большинство копеек не стоит дороже своего номинала, однако изделия из коллекционных наборов из немагнитной стали (белый металл) покупают за несколько тысяч гривен. К примеру, разновидность 2ИВм удастся продать на онлайн-аукционах за 7000-9000 грн. Штамм отличают по цвету металла, поскольку он не желтый, а серебристый, как 1 копейка.

Неизвестно, зачем НБУ выпустил 10 копеек из немагнитной стали. Предполагается, что таким экспериментальным способом регулятор подбирал новый металл для изготовления тиражей, чтобы удешевить выпуск монет.

Монета 10 копеек 2011 выпуска. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, украинцы могут выгодно продать монеты номиналом 2 копейки на онлайн-аукционах. Некоторые штаммы очень редкие и оцениваются коллекционерами в 10 000 грн и больше.

Также мы писали, что среди оборотных украинских монет встречаются настоящие сокровища. У каждого номинала есть разновидности, за которые коллекционеры готовы дорого заплатить. Стоимость ценных экземпляров может колебаться от 10 000 до 20 000 грн и более.