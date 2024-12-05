Вигідний продаж українських монет – яку копійку можна дорого продати

Копійки в руці. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть непогано заробити на продажу монет, реалізуючи рідкісні екземпляри на онлайн-аукціонах. За деякими копійками полюють нумізмати, оскільки хочуть володіти унікальними виробами для вигідного майбутнього перепродажу. Варто знати, які характерні особливості мають дійсно цінні монети.

Одну з таких виставили на продаж на Violity.

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1 копійка 1992 року

Користувач, зареєстрований під ніком Telepa, опублікував оголошення про продаж монети номіналом 1 копійка 1992 року випуску. Як зауважили фахівці спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", існує кілька штампів реверсу:

АА — з дрібними ягодами та тонким шрифтом;

АЕ — з великими ягодами і товстим шрифтом.

Більшість монет коштують не дорожче свого номіналу, проте різновид 1.35АА можна продати за кілька тисяч гривень. Його характерними особливостями є ступінчаста верхівка правого верхнього листа і маленькі ягоди. На онлайн-аукціоні вартість копійки становить 35 000 грн (за таку суму можна придбати виріб без участі у торгах).

Станом на 5 грудня (аукціон триватиме до 12 грудня) користувачі зробили 16 ставок, максимальна — 7 778 грн. Якщо до завершення терміну ніхто не збільшить ціну, то лот продадуть за найвищою ставкою.

1 копійка 1992 року випуску, штам 1.35АА. Фото: Монети-ягідки

Ще одна дорога копійка

Існує штам 1.11АЕ з великими ягодами на реверсі. Такі монети високо цінуються серед нумізматів, їх купують за 4 000-14 000 грн (залежить від зовнішнього вигляду, наявності дефектів тощо). Різновид легко визначити за ознакою округлої верхівки правого верхнього листа.

Але найчастіше в обігу зустрічається штам 1.11АА з маленькими ягодами. Саме такі копійки викарбували для широкого використання, тож вони нічого коштують. А різновид 1.2АА із прямою верхівкою правого верхнього листа і маленькими ягодами можна продати за 500-900 грн.

Нагадаємо, серед обігових українських монет є рідкісні екземпляри, за якими полюють нумізмати. Вони цікавлять колекціонерів своїми унікальними особливостями, здатними сильно вплинути на вартість копійок. Деякі вироби коштують від 10 000 грн.

Також ми писали, що українці можуть віднайти в гаманці рідкісні монети номіналом 10 копійок. Певні штами коштують дорого, тож продаж може принести власникам чималі гроші. Але варто розбиратися в особливостях монет.