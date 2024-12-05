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Заработок из ничего — сколько стоит 1 копейка 1992 года выпуска

5 декабря 2024 11:47
Елизавета Супивская - редактор
Выгодная продажа украинских монет – какую копейку можно дорого продать
Копейки в руке. Фото: НБУ/Flickr
Елизавета Супивская - редактор

Украинцы могут неплохо заработать на продаже монет, занимаясь реализацией редких экземпляров на онлайн-аукционах. За некоторыми копейками охотятся нумизматы, поскольку хотят владеть уникальными изделиями для выгодной предстоящей перепродажи. Следует знать, какие характерные особенности имеют действительно ценные монеты.

Одну из таких выставили на продажу на Violity.

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1 копейка 1992 года

Пользователь, зарегистрированный под ником Telepa, опубликовал объявление о продаже монеты номиналом 1 копейка 1992 года выпуска. Как отметили специалисты специализированного портала "Монеты-ягодки", существует несколько штампов реверса:

  • АА — с мелкими ягодами и тонким шрифтом;
  • АЕ — с крупными ягодами и толстым шрифтом.

Большинство монет стоит не дороже своего номинала, однако разновидность 1.35АА можно продать за несколько тысяч гривен. Его характерными особенностями являются ступенчатая верхушка правого верхнего листа и маленькие ягоды. На онлайн-аукционе стоимость копейки составляет 35 000 грн (за такую сумму можно приобрести изделие без участия в торгах).

По состоянию на 5 декабря (аукцион продлится до 12 декабря) пользователи сделали 16 ставок, максимальная — 7 778 грн. Если до истечения срока никто не увеличит цену, то лот продадут по самой высокой ставке.

 

1 копейка 1992 года
1 копейка 1992 года выпуска, штамм 1.35АА. Фото: Монеты-ягодки

Еще одна дорогая копейка

Существует штамм 1.11АЕ с крупными ягодами на реверсе. Такие монеты высоко ценятся среди нумизматов, их покупают за 4 000-14 000 грн (зависит от внешнего вида, наличия дефектов и т.п.). Разновидность легко определить по признаку округлой верхушки правого верхнего листа.

Но чаще всего в обращении встречается штамм 1.11АА с маленькими ягодами. Именно такие копейки чеканили для широкого использования, поэтому они ничего не стоят. А разновидность 1.2АА с прямой верхушкой правого верхнего листа и маленькими ягодами можно продать за 500-900 грн.

Напомним, среди оборотных украинских монет есть редкие экземпляры, за которыми охотятся нумизматы. Они интересуют коллекционеров своими уникальными особенностями, способными оказать большое влияние на стоимость копеек. Некоторые изделия стоят от 10 000 грн.

Также мы писали, что украинцы могут найти в кошельке редкие монеты номиналом 10 копеек. Определенные штаммы стоят дорого, поэтому продажа может принести владельцам немалые деньги. Но стоит разбираться в особенностях монет.

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