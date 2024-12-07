Дорогие монеты – сколько стоит 25 копеек 1992 года и как распознать ценные

Украинские оборотные монеты. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы могут выгодно продать некоторые копейки на онлайн аукционах или просто опубликовав объявления на специализированных порталах. Коллекционеры готовы купить уникальные монеты за сумасшедшие деньги, поэтому желательно не выбрасывать из кошелька копейки, которыми не пользуетесь. Плюс не помешает разобраться, как отличить ценные изделия от обычных.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие украинские монеты дорого стоят, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

Читайте также:

25 копеек 1992 года

Существует немало разновидностей, но большинство из них не стоят дороже номинала, поскольку тиражи находятся в обороте. То есть они не несут ценности для нумизматов, поскольку активно участвуют в финансовой системе Украины.

Зато некоторые штаммы редкие и за ними выгодно охотиться для будущей перепродажи. Например, разновидность 3ГАм почти невозможно найти в обращении, но иногда появляются люди, продающие такую монетку номиналом 25 копеек 1992 года выпуска за 10 000-20 000 грн. Характерными особенностями изделия являются:

толстый средний зуб трезубца;

отсутствие черенков в гроздях №4 и №8.

25 копеек 1992 года, штамм 3ГАм. Фото: Монеты-ягодки

Еще один дорогой штамм — 4Бам, который нумизматы называют "Английский чекан". Его отличает выпуклый щит на аверсе и вдавленный трезубец на реверсе, хотя на обычных монетах все наоборот. Ошибка возникла из-за дефекта в эскизах, отправленных в Великобританию для изготовления пуансонов. Когда специалисты Луганского станкостроительного завода получили заказ, то увидели обратный эффект при чеканке.

"Масово такими пуансонами 25 копеек не чеканили, их только использовали для налаживания процесса. По информации из книги "ЛСЗ — первый монетный двор Украины", такие монеты не должны были попасть в обращение, их должны были переплавить. Однако на аукционах иногда продают 25 копеек с вдавленным трезубцем", — говорится на специализированном портале.

Стоимость уникальных изделий варьируется от 3 000 до 5 000 грн. Но если борьба среди коллекционеров обострится, цена лота поднимется.

25 копеек 1992 года, штамм 4Бам. Фото: Монеты-ягодки

Штамм 5.1ДАг может принести владельцам в среднем 5 000-7 000 грн. Особенностями таких монет номиналом 25 копеек являются:

округлый и толстый средний зуб трезубца;

снизу хвостик буквы Ї касается буквы Н;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

гладкий гурт, без насечек.

По сообщению специалистов, первый тираж разновидности 5.1ДАг раздали на память работникам Луганского станкостроительного завода. Остаток уничтожили, поскольку монеты без насечек считали "незавершенными". Именно поэтому объявлений в Интернете о продаже копейки очень малое количество.

25 копеек 1992 года, штамм 5.1ДАг. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, немало редких и дорогостоящих штаммов имеет номинал 10 копеек разных лет выпуска. Украинцы могут заработать неплохие деньги, продав коллекционерам даже один экземпляр. Некоторые изделия стоят 10 000 грн и больше.

Также мы писали, что нумизматам выгодно покупать 1 копейку 1992 года выпуска. Она характеризуется особыми дефектами, увеличивающими цену монеты. Не стоит выбрасывать деньги из кошелька, сначала проверьте, не находится ли изделие в перечне ценных.