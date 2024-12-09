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Дорогой номинал — за какими монетами охотятся коллекционеры

9 декабря 2024 18:57
Елизавета Супивская - редактор
Монеты 5 копеек – сколько стоят и как найти дорогие экземпляры
Монеты разных номиналов. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Украинская нумизматика процветает, учитывая популярность среди наших граждан такого способа дополнительного заработка, как продажа монет. На онлайн-аукционах есть немало объявлений для коллекционеров: некоторые редкие изделия стоят от нескольких тысяч гривен. Неплохие деньги могут принести монеты номиналом 5 копеек.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты можно выгодно продать коллекционерам, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

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5 копеек 1992 года

Стоимость монет зависит от штамма. Самые старые копейки, отчеканенные на заре независимости Украины, имеют несколько дорогих разновидностей — 1.1ААк и 2Бам. Первый штамм стоит от 4 000 до 10 000 грн, его отличают по таким характерным особенностям:

  • средний зуб трезубца имеет утолщение в верхней части;
  • единица даты — с хвостиком;
  • гроздь №2 — в форме прямоугольного треугольника;
  • гурт с крупной насечкой.

Специалисты допустили ошибку при чеканке, которая привела к большим насечкам на гурте. Именно этот дефект положительно повлиял на формирование высокой цены за один экземпляр.

 

Дорогой номинал — за какими монетами охотятся коллекционеры - фото 1
5 копеек 1992 года, штамм 1.1ААк. Фото: Монеты-ягодки

Разновидность 2Бам продают за 2 500-7 000 грн. Монеты имеют острый и узкий средний зуб трезубца, кисть №2 в форме тупоугольного треугольника, мелкую насечку и единицу даты без хвостика. Именно узость одного из элементов трезубца кардинально отличает штамм от других.

 

Дорогой номинал — за какими монетами охотятся коллекционеры - фото 2
5 копеек 1992 года, штамм 2Бам. Фото: Монеты-ягодки

5 копеек 2003 года

В основном это оборотные монеты, которые стоят не дороже своего номинала. Однако существует редкий штамм с интересной особенностью — 2ВАм. Все копейки имеют более отделенный от канта венок, что легко заметить невооруженным глазом. Плюс разновидность характеризуется меньшим размером изображения на аверсе, хотя рядовой человек вряд ли заметит разницу.

Как известно, эти монеты отчеканены ограниченным тиражом для годового набора Национального банка. Но впоследствии регулятор отправил их в обращение, так что не удивительно, что иногда на онлайн-аукционах появляются ценные для коллекционеров изделия. Стоимость штамма 2ВАм колеблется от 1 300 до 3 000 грн.

 

Дорогой номинал — за какими монетами охотятся коллекционеры - фото 3
5 копеек 2003 года, штамм 2ВАм. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, украинцы могут найти в кошельке редкие монеты номиналом 1 копейка. Понятно, что их больше не используют для расчетов, но и избавляться от ненужных изделий рано. Поскольку некоторые штаммы стоят более 10 000 грн и могут принести дополнительный заработок владельцам.

Также мы писали, что на монетах номиналом 25 копеек удастся неплохо заработать, если правильно определить штамм и предложить нумизматам. Если повезет, то доход составит до 20 000 грн за один проданный экземпляр.

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19:59 Защитник сборной Украины неожиданно остался без клуба

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

19:32 В ГУР сообщили какие препараты россияне употребляют перед боями

19:31 Топ-чиновник из Одессы скрыл жилье и автомобиль — НАПК

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