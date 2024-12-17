Вигідний продаж монет – яка копійка коштує тисячі гривень

Українські монети різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

Монети номіналом 10 копійок 1992 року випуску мають велику кількість штамів. Більшість з них недорогі, коштують максимум кілька сотень гривень. Але зрідка трапляються цінні екземпляри, за які колекціонери готові віддати чималі гроші. Виходить майже заробіток з нічого, бо дохід приносить звичайна монета.

Один із таких лотів з’явився на онлайн-аукціоні Violity.

Читайте також:

Як відрізнити цінну монету

Користувач сайту опублікував оголошення про продаж 10 копійок 1992 року, штам — 1.34ЕАм. Станом на 17 грудня учасники аукціону зробили 32 ставки, максимальна досягла 3 002 грн. Враховуючи кількість осіб, які взяли учать у торгах, можна зробити висновок, що монета дійсно цікавить нумізматів.

Її легко знайти в гаманці за кількома характерними ознаками. Фахівці спеціалізованого порталу "Монети-ягідки" розповіли, що з усіх наявних різновидів найкраще виділяються так звані "шестиягодники". Штам 1.34ЕАм має такі особливості:

середній зуб тризуба потовщений зверху;

одиниця дати має хвостик;

у гронах №3 і №6 є по 6 ягід;

гурт з дрібною насічкою.

10 копійок 1992 року, штам 1.34ЕАм. Фото: Монети-ягідки

Різновид ще називають "італійським шестиягодником", оскільки у гроні №6 верхня ягода перебуває на одному рівні зі словом "копійок". Середня вартість таких монет становить 1 200-1 800 грн, але ціна може збільшитися з огляду на зовнішній вигляд виробу, попит і наявність дефектів.

Набагато більше коштує штам 3.11ДАм, його середня вартість досягає 9 тис. грн. Відрізнити монету можна за товстим середнім зубом тризуба, широким прорізом шостого зерна у другому колосі та дрібною насічкою. Плюс у гронах №3 та №6 розмістилися по 6 ягід. Нумізмати зауважили, що такі екземплярі дуже рідко з’являються на онлайн-аукціонах.

10 копійок 1992 року, штам 3.11ДАм. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, за деякими українськими монетами полюють колекціонери. Вони готові заплатити чималі суми, аби отримати рідкісні екземпляри. Наприклад, 5 копійок можуть похвалитися кількома унікальними штамами, які здатні принести власникам непоганий дохід.

Також ми писали, що на монетах номіналом 25 копійок можна заробити кілька тисяч гривень. Ці вироби різних років випуску характеризуються унікальними особливостями, які роблять їх цінними в очах нумізматів.