Выгодная продажа монет – какая копейка стоит тысячи гривен

Украинские монеты разных номиналов Фото: НБУ/Flickr

Монеты номиналом 10 копеек 1992 года выпуска имеют большое количество штаммов. Некоторые недорогие, стоят максимум несколько сотен гривен. Но изредка встречаются ценные экземпляры, за которые коллекционеры готовы отдать немалые деньги. Выходит почти заработок из ничего, ведь доход приносит обычная монета.

Один из таких лотов появился на онлайн-аукционе Violity.

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Пользователь сайта опубликовал объявление о продаже 10 копеек 1992 года, штамм — 1.34ЕАм. По состоянию на 17 декабря участники аукциона сделали 32 ставки, максимальная достигла 3 002 грн. Учитывая количество лиц, принявших участие в торгах, можно заключить, что монета действительно интересует нумизматов.

Ее легко найти в кошельке по нескольким характерным признакам. Эксперты специализированного портала "Монеты-ягодки" рассказали, что из всех имеющихся разновидностей лучше всего выделяются так называемые "шестиягодники". Штамм 1.34ЕАм имеет такие особенности:

средний зуб трезубца утолщен сверху;

единица даты имеет хвостик;

в гроздьях №3 и №6 есть по 6 ягод;

гурт с мелкой насечкой.

10 копеек 1992 года, штамм 1.34ЕАм. Фото: Монеты-ягодки

Разновидность еще называют "итальянским шестиягодником", поскольку в гроздье №6 верхняя ягода находится на одном уровне со словом "копеек". Средняя стоимость таких монет составляет 1 200-1 800 грн, но цена может увеличиться, учитывая внешний вид изделия, спрос и наличие дефектов.

Гораздо больше стоит штамм 3.11ДАм, его средняя цена достигает 9 000 грн. Отличить монету можно по толстому среднему зубу трезубца, широкой прорези шестого зерна во втором колосе и мелкой насечке. Плюс в гроздях №3 и №6 разместились по 6 ягод. Нумизматы отметили, что подобные экземпляры очень редко появляются на онлайн-аукционах.

10 копеек 1992 года, штамм 3.11ДАм. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, за некоторыми украинскими монетами охотятся коллекционеры. Они готовы заплатить немалые суммы, дабы получить редкие экземпляры. К примеру, 5 копеек могут похвастаться несколькими уникальными штаммами, которые способны принести владельцам неплохой доход.

Также мы писали, что на монетах номиналом 25 копеек можно заработать несколько тысяч гривен. Эти изделия разных лет выпуска характеризуются уникальными особенностями, делающими их ценными в глазах нумизматов.