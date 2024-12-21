Підробіток на монетах – що продати, аби отримати хороший дохід

Українські копійки. Фото: НБУ/Flickr

Нерідко на онлайн-аукціонах з’являються українські монети різних років випуску і номіналів. Нумізмати слідкують за ринком, намагаючись знайти серед запропонованих лотів справжній скарб. Адже деякі штами дійсно рідкісні: вони коштують кілька тисяч гривень і стають експонатам в колекціях. Одним із таких виробів є 25 копійок 1992 року.

Лот опублікували на порталі Violity.

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Користувач сайту запропонував колекціонерам придбати 25 копійок 1992 року, штам — 4БАм. Розгорілася боротьба: учасники аукціону зробили понад 20 ставок, але він триватиме до 26 грудня, тож є час на збільшення вартості. Актуальна ціна становить 13 332 грн.

Різновид 4БАм дійсно може принести власнику непогані гроші, адже характеризується унікальними особливостями. Такі монети мають дефект на аверсі — випуклий щит і вдавлений тризуб, хоча звичайні копійки викарбувані зі зворотнім ефектом.

Як зауважили фахівці спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", помилка виникла через художників, які під час розробки ескізів неправильно відобразили рельєф, затемнивши фон і тризуб.

25 копійок 1992 року, штам 4БАм. Фото: Монети-ягідки

"За цими ескізами у Великій Британії виготовили пуансони для карбування монет, після чого відправили на Луганський верстатобудівний завод. Пуансони аверсу із зображенням герба мали випуклий тризуб, що при карбуванні давало зворотний ефект, тобто на монеті тризуб виходив вдавлений", — розповіли експерти.

Весь тираж повинні були утилізувати, оскільки копійки не відповідали сертифікації, отже не могли перебувати в обігу. Але якимось чином унікальні вироби іноді з’являються на онлайн-аукціонах. Не виключено, що працівники заводу просто залишили дивні гроші на пам'ять і тепер перепродують з великою націнкою.

Середня вартість штаму 4БАм становить 3 000-5 000 грн, але це залежить від зовнішнього вигляду монети, наявності дефектів і попиту.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі номінали монет коштують кілька тисяч гривень. 10 копійок різних років випуску можна продати колекціонерам за непогані гроші. Але варто розбиратися у штамах, аби не прогадати з ціною.

Також ми писали, що монетами номіналом 1 копійка вже не користуються, і вони марно покриваються пилом у гаманці. Варто розібратися з різновидами, щоб знайти дорогі вироби, які нумізмати куплять за кілька тисяч гривень.