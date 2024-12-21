Подработка на монетах – что продать, дабы получить хороший доход

Украинские копейки. Фото: НБУ/Flickr

Нередко на онлайн-аукционах появляются украинские монеты разных лет выпуска и номиналов. Нумизматы следят за рынком, пытаясь найти среди предложенных лотов настоящее сокровище. А ведь некоторые штаммы действительно редкие: они стоят несколько тысяч гривен и становятся экспонатам в коллекциях. Одним из таких изделий является 25 копеек 1992 года.

Лот опубликовали на портале Violity.

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Пользователь сайта предложил коллекционерам приобрести 25 копеек 1992 года, штамм — 4БАм. Разгорелась борьба: участники аукциона сделали более 20 ставок, но он продлится до 26 декабря, так что есть время на увеличение стоимости. Актуальная цена составляет 13 332 грн.

Разновидность 4БАм действительно может принести владельцу неплохие деньги, ведь характеризуется уникальными особенностями. Такие монеты имеют дефект на аверсе — выпуклый щит и вдавленный трезубец, хотя обычные копейки отчеканены с обратным эффектом.

Как отметили специалисты специализированного портала "Монеты-ягодки", ошибка возникла из-за художников, которые при разработке эскизов неправильно отразили рельеф, затемнив фон и трезубец.

25 копеек 1992 года, штамм 4БАм. Фото: Монеты-ягодки

"По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод. Пуансоны аверса с изображением герба имели выпуклый трезубец, что при чеканке давало обратный эффект, то есть на монете трезубец выходил вдавленный", — рассказали эксперты.

Весь тираж должны были утилизировать, поскольку копейки не соответствовали сертификации, так что не могли находиться в обращении. Но каким-то образом, уникальные изделия иногда появляются на онлайн-аукционах. Не исключено, что работники завода просто оставили странные деньги на память и теперь перепродают с большой наценкой.

Средняя стоимость штамма 4БАм составляет 3 000-5 000 грн, но это зависит от внешнего вида монеты, наличия дефектов и спроса.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые номиналы монет стоят несколько тысяч гривен. 10 копеек разных лет выпуска можно продать коллекционерам за неплохие деньги. Но нужно разбираться в штаммах, дабы не прогадать с ценой.

Также мы писали, что монетами номиналом 1 копейка уже не пользуются, и они тщетно покрываются пылью в кошельке. Стоит разобраться с разновидностями, чтобы найти дорогие изделия, которые нумизматы купят за несколько тысяч гривен.