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Вигідний номінал — які монети можна продати за хороші гроші

14 грудня 2024 06:35
Єлизавета Супівська - редактор
Рідкісні копійки за тисячі гривень – які монети дорого коштують
Українські монети. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Монетами номіналом 1 копійка вже ніхто не користується. Не виключено, що жменька таких виробів завалялася в гаманці чи кишені. Аби не викидати гроші, не завадить перевірити штами українських монет, бо серед них можуть попастися дійсно дорогі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як відрізнити цінні копійки від звичайних, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".  

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1 копійка 1994 року

Тираж карбували спеціально для банківського річного набору НБУ, тож монети не перебували в обігу. Існує лише різновид 1БВ, виготовлений із неіржавіючої сталі. Інколи на онлайн-аукціонах з’являються оголошення про продаж 1 копійки 1994 року, вартість може досягати 7 500 грн.

Також варто згадати про штами 2БА, 2БВ, 3БА. Це так звані хуліганки — монети з латуні, міді, срібла, алюмінію тощо, які викарбували спеціально для заробітку на колекціонерах. Невідомо, хто саме і яким обладнанням виготовив хуліганки, тож ореол таємничості додає ціни. В обігу монет немає, але зрідка їх продають на аукціонах в середньому за 3 000-8 000 грн.

 

Вигідний номінал — які монети можна продати за хороші гроші - фото 1
1 копійка 1994 року випуску. Фото: Монети-ягідки

1 копійка 1996 року

Існує два різновиди, які коштують кілька тисяч гривень. Перший — 1БА, з великими ягодами на реверсі та хвостиком у гронах №7 і 8, що примикає. Колекціонери готові віддати за монету від 1 300 до 2 000 грн, але вартість змінюється залежно від стану виробу і попиту.

Штам 1БВ характеризується маленькими ягодами на реверсі, а хвостик у гронах №7 та 8 не примикає. Аверс в обох різновидах однаковий. Екземпляр обійдеться нумізматам у 2 500-3 000 грн. До речі, тираж так само карбували для річного набору Національного банку, отже кількість виробів сильно обмежена.

 

Вигідний номінал — які монети можна продати за хороші гроші - фото 2
1 копійка 1996 року випуску. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, українці можуть непогано заробити на монетах різних номіналів. Наприклад, продавши 25 копійок 1992 року, вдасться отримати додатковий дохід від 10 000 до 20 000 грн. Але необхідно знайти рідкісний штам — 3Гам.

Також ми писали, що монети номіналом 5 копійок різних років випуску можна дорого продати колекціонерам. Важливо розрізняти цінні штами, аби не прогадати з вартістю та отримати максимальну вигоду від угоди.

монети доходи гроші колекція колекціонер

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