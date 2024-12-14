Редкие копейки за тысячи гривен – какие монеты дорого стоят

Украинские монеты. Фото: Unsplash

Монетами номиналом 1 копейка уже никто не пользуется. Не исключено, что горстка таких изделий завалялась в кошельке или кармане. Чтобы не выбрасывать деньги, не помешает проверить штаммы украинских монет, ведь среди них могут попасть действительно дорогие.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как отличить ценные копейки от обычных, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

Читайте также:

1 копейка 1994 года

Тираж чеканили специально для банковского годового набора НБУ, так что монеты не находились в обращении. Существует только разновидность 1БВ, изготовленная из нержавеющей стали. Иногда на онлайн-аукционах появляются объявления о продаже 1 копейки 1994 года, стоимость может достигать 7 500 грн.

Также стоит упомянуть о штаммах 2БА, 2БВ, 3БА. Это так называемые хулиганки — монеты из латуни, меди, серебра, алюминия и т.п., отчеканенные специально для заработка на коллекционерах. Неизвестно, кто именно и каким оборудованием изготовил хулиганки, поэтому ореол таинственности добавляет цены. В обороте монет нет, но изредка их продают на аукционах в среднем за 3 000-8 000 грн.

1 копейка 1994 года выпуска. Фото: Монеты-ягодки

1 копейка 1996 года

Существует две разновидности, которые стоят несколько тысяч гривен. Первый — 1БА, с крупными ягодами на реверсе и примыкающим хвостом в гроздьях №7 и 8. Коллекционеры готовы отдать за монету от 1 300 до 2 000 грн, но стоимость меняется в зависимости от состояния изделия и спроса.

Штамм 1БВ характеризуется маленькими ягодами на реверсе, а хвостик гроздьев №7 и 8 не примыкает. Аверс в обеих разновидностях одинаковый. Экземпляр обойдется нумизматам в 2 500-3 000 грн. Кстати, тираж также чеканили для годового набора Национального банка, так что количество изделий сильно ограничено.

1 копейка 1996 года выпуска. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, украинцы могут неплохо заработать на монетах разных номиналов. К примеру, продав 25 копеек 1992 года, удастся получить дополнительный доход от 10 000 до 20 000 грн. Но необходимо найти редкий штамм — 3Гам.

Также мы писали, что монеты номиналом 5 копеек разных лет выпуска можно дорого продать коллекционерам. Важно различать ценные штаммы, чтобы не прогадать со стоимостью и извлечь максимальную выгоду от сделки.