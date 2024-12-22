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До 10 тыс. грн за копейку — какие монеты принесут хороший доход

22 декабря 2024 18:12
Елизавета Супивская - редактор
Дорого продать монеты – за какие копейки можно получить доход
Украинские монеты на руке. Фото: НБУ/Flickr
Елизавета Супивская - редактор

Есть украинские монеты, на которых владельцы могут обогатиться. Таких среди разновидностей всех номиналов много, главное знать характеристики и уметь распознать дорогой штамм. Если удастся найти в кошельке особую копейку, предложите ее коллекционерам на онлайн-аукционе, чтобы получить дополнительный доход.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о четырех ценных разновидностях монеты номиналом 5 копеек, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

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5 копеек 1992 года

Поскольку на заре украинской независимости чеканка копеек только зарождалась, то было немало тиражей с дефектами или разными браками. Именно за такими "неполноценными" монетами сегодня охотятся нумизматы. К примеру, штамм 1.1ААк можно продать на аукционе за 4 000-10 000 грн.

Цена обусловлена ошибкой, допущенной на монетном дворе: весь тираж изготовили с большими насечками на гурте. Другие характерные особенности разновидности включают:

  • средний зуб трезубца с утолщением в верхней части;
  • единица даты с хвостиком;
  • кисть №2 в форме прямоугольного треугольника.

 

До 10 тыс. грн за копейку — какие монеты принесут хороший доход - фото 1
5 копеек 1992 года, штамм 1.1ААк. Фото: Монеты-ягодки

5 копеек 1996 года

Изделия чеканили для годового набора Национального банка, так что попасть в обращение они не могли. Но периодически появляются на онлайн-аукционах, где нумизматы могут побороться за редкий экземпляр. Разновидность 1БАм стоит до 1 200 грн, но цена может увеличиться в зависимости от состояния и вида монеты.

"Тираж 5 копеек 1996 г. составил всего 5000 шт., поэтому монета редкая и имеет высокую цену. В наборах и обращении встречается только одна разновидность — 1БАм. Монета изготовлена из немагнитной стали. Могут встречаться 5 копеек, что едва притягиваются магнитом",отметили специалисты портала "Монеты-ягодки".

 

До 10 тыс. грн за копейку — какие монеты принесут хороший доход - фото 2
5 копеек 1996 года, штамм 1БАм. Фото: Монеты-ягодки

5 копеек 2001 года

История схожа с предыдущим штаммом: 5 копеек 2001 года также чеканили для годового набора НБУ, а тираж составил всего 5 000 экземпляров. Разновидность называется 1ВАм и характеризуется мелкой насечкой гурта. В обращении монеты не находились, но коллекционерам иногда удается найти ценные лоты в сети Интернет. Стоимость доходит до 1 800 грн.

 

До 10 тыс. грн за копейку — какие монеты принесут хороший доход - фото 3
5 копеек 2001 года, штамм 1ВАм. Фото: Монеты-ягодки

5 копеек 2003 года

Существует две разновидности, одна из которых обычная, другая — дорогая. Их легко отличить по аверсу и реверсу:

  • оборотные копейки имеют больший размер изображения на аверсе;
  • у ценных монет венок отдален от канта на реверсе.

Нумизматы охотятся за штаммом 2ВАм, который стоит в среднем от 1 300 до 3 000 грн. Были случаи, когда изделие 2003 года чеканки продавали на аукционе за 4 000 грн.

 

До 10 тыс. грн за копейку — какие монеты принесут хороший доход - фото 4
5 копеек 2003 года, штамм 2ВАм. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, монеты номиналом 10 копеек 1992 года выпуска могут похвастаться большим количеством разновидностей. Некоторые из них стоят мало, буквально несколько сотен гривен, однако существуют действительно дорогие штаммы. За них нумизматы готовы заплатить тысячи гривен.

Также мы писали, что необходимо обращать внимание на разновидности монет, чтобы выгодно их сдать коллекционерам. По определенным уникальным особенностям можно отличить ценные копейки и продать за неплохие деньги. Это может стать дополнительным источником заработка для украинцев.

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