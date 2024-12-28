Продати українські монети – які штами копійок дорого коштують

Українські копійки різних номіналів. Фото: Unsplash

Нумізматика — вигідний інвестиційний інструмент. Українці можуть продавати рідкісні монети колекціонерам, заробляючи непогані гроші, або ж зберігати копійки на випадок дорожчання, щоб отримати хороший дохід у майбутньому. Деякі цінні вироби перебувають в обігу, тож не виключено, що вдасться знайти у власному гаманці дорогий екземпляр і реалізувати за допомогою онлайн-аукціону.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за які українські копійки можна отримати кілька тисяч гривень.

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50 копійок 2003 року

Користувач, зареєстрований під ніком petro_03, опублікував лот на Violity, який зібрав уже 25 ставок. Йдеться про монету номіналом 50 копійок 2003 року карбування. Учасники аукціону готові заплатити 3 701 грн за екземпляр, проте до завершення торгів — 29 грудня — кількість ставок може збільшитися, а ціна вирости.

Як зауважили фахівці спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", 50 копійок 2003 року виготовили спеціально для колекційного набору Національного банку. Але тираж так і не випустили, що змушує будувати теорії, ніби всі монети відправили в обіг. Хоча на офіційному сайті НБУ таких відомостей немає.

Середня вартість коливається від 2 000 до 3 000 грн, хоча бували випадки, коли вибір купували за 4 000 грн. Стільки нумізмати готові віддати за монету в хорошому стані та штемпельним блиском.

50 копійок 2003 року. Фото: скриншот

1 гривня 1995 року

Користувач, зареєстрований під ніком 111de3, опублікував оголошення про продаж монети номіналом 1 гривня 1995 року. Учасники торгів влаштували справжнє "полювання" за лотом, оскільки станом на вечір 28 грудня зробили 40 ставок. Щоправда, ціна менша від попереднього виробу — 1 806 грн. Але за добу, поки оголошення буде активним, вартість може змінитися у сторону дорожчання.

1 гривня 1995 року. Фото: скриншот

Загалом 1 гривня 1995 року має багато різновидів, деякі з них коштують не більше номіналу. Щоб заробити кілька тисяч гривень на продажу, варто знайти в гаманці один із таких штамів:

1БАг, гладкий гурт — від 7 000 до 9 000 грн;

2ААг, гладкий гурт — від 2 800 до 5 600 грн;

2АА1.1, вузький кант — від 1 400 до 2 800 грн;

2АА1.2, вузький кант — від 1 400 до 2 800 грн;

2АА2, три крапки на гурті — від 11 000 до 16 000 грн.

Також рідкісними вважаються монети, в яких на аверсі вказаний рік карбування (1995), а на гурті — 1992, 1994 або 1996. Це пробні екземпляри, тираж яких невідомий.

Нагадаємо, дохід можуть принести не лише металеві монети, але й цифрові. Ринок криптовалют готується до так званого ралі Санта-Клауса, яке відбувається наприкінці та на початку року. Цей період характеризується підняттям вартості більшості віртуальних активів. Експерти рекомендують звернути увагу на монети Ondo Finance (ONDO), Ethena (ENA) і DexBoss (DEBO).

Також ми писали, що чудовим подарунком на Новий рік можуть стати інвестиційні монети. Йдеться про колекційні та золоті вироби, здатні принести хороший дохід власникам. Адже дорогоцінні метали можуть різко вирості в ціні.