Продать украинские монеты – какие штаммы копеек дорого стоят

Украинские копейки разных номиналов. Фото: Unsplash

Нумизматика — выгодный инвестиционный инструмент. Украинцы могут продавать редкие монеты коллекционерам, зарабатывая неплохие деньги, или же хранить копейки на случай удорожания, чтобы получить хороший доход в будущем. Некоторые ценные изделия находятся в обращении, поэтому не исключено, что удастся найти в собственном кошельке дорогой экземпляр и реализовать с помощью онлайн-аукциона.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие украинские копейки можно получить несколько тысяч гривен.

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50 копеек 2003 года

Пользователь, зарегистрированный под ником petro_03, опубликовал лот на Violity, собравший уже 25 ставок. Речь идет о монете номиналом 50 копеек 2003 года чеканки. Участники аукциона готовы заплатить 3 701 грн за экземпляр, однако до завершения торгов — 29 декабря — количество ставок может увеличиться, а цена вырасти.

Как отметили эксперты специализированного портала "Монеты-ягодки", 50 копеек 2003 года были изготовлены специально для коллекционного набора Национального банка. Но тираж так и не выпустили, что заставляет строить теории, будто все монеты отправили в обращение. Хотя на официальном сайте НБУ таких сведений нет.

Средняя стоимость колеблется от 2 000 до 3 000 грн, хотя бывали случаи, когда изделие покупали за 4 000 грн. Столько нумизматы готовы отдать за монету в хорошем состоянии и со штемпельным блеском.

50 копеек 2003 года. Фото: скриншот

1 гривна 1995 года

Пользователь, зарегистрированный под ником 111de3, опубликовал объявление о продаже монеты номиналом 1 гривна 1995 года. Участники торгов устроили настоящую "охоту" за лотом, поскольку по состоянию на вечер 28 декабря сделали 40 ставок. Правда, цена меньше предыдущего изделия — 1 806 грн. Но за день, пока объявление будет активным, цена может поменяться в сторону удорожания.

1 гривна 1995 года. Фото: скриншот

В целом 1 гривна 1995 года имеет много разновидностей, некоторые из них стоят не больше номинала. Чтобы заработать несколько тысяч гривен на продаже, стоит найти в кошельке один из таких штаммов:

1БАг, гладкий гурт — от 7 000 до 9 000 грн;

2ААч, гладкий гурт — от 2 800 до 5 600 грн;

2АА1.1, узкий кант — от 1 400 до 2 800 грн;

2АА1.2, узкий кант — от 1 400 до 2 800 грн;

2АА2, три точки на гурте — от 11 000 до 16 000 грн.

Также редкими считаются монеты, в которых на аверсе указан год чеканки (1995), а на гурте — 1992, 1994 или 1996. Это пробные экземпляры, тираж которых неизвестен.

Напомним, доход могут принести не только металлические монеты, но цифровые. Рынок криптовалют готовится к так называемому ралли Санта-Клауса, которое происходит в конце и начале года. Этот период характеризуется повышением стоимости большинства виртуальных активов. Эксперты рекомендуют обратить внимание на монеты Ondo Finance (ONDO), Ethena (ENA) и DexBoss (DEBO).

Также мы писали, что отличным подарком на Новый год могут стать инвестиционные монеты. Речь идет о коллекционных и золотых изделиях, способных принести хороший доход владельцам. Ведь драгоценные металлы могут резко вырасти в цене.