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Сім подарунків-інвестицій на Новий рік — що варто обрати

28 грудня 2024 10:45
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Інвестиції для українців — які подарунки принесуть дохід у 2025 році
Дівчина тримає в руках упакований подарунок. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Вже за кілька днів українці святкуватимуть одне із найочікуваніших свят — Новий рік. Напередодні свята усі хочуть подарувати своїм друзям, щось таке, що принесе радість, а можливо навіть і дохід. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, які подарунки мають потенціал для перетворення в інвестицію у майбутньому.

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Золотий злиток або криптовалюта

Золото, яке за рік стало дорожчим на 30%, точно зацікавить ваших друзів, які цікавляться фінансами. В українських банках за золотий злиток вагою в 1 грам просять 4,7 тис. грн. 

Зберігається попит і на біткоїн. Цифрова валюта за рік подорожчала на 156%. 

Цінні папери 

Простий, але надійний варіант — подарувати акції популярної компанії чи облігації федеральної позики. Можна вибрати акції компанії, яка відповідає інтересам вашого друга чи колеги. Деякі брокери навіть продають подарункові сертифікати на акції. 

Золоті монети 

Цей подарунок точно сподобається усім. Золоті монети бувають інвестиційними та колекційними, але для подарунка можна обрати як перший, так і другий варіант монет. Інвестувати в монети можна навіть вигідніше, ніж у золото, адже іноді вони стрімко дорожчають.

Марки

Поштові марки — дуже популярний, який є доступним практично для кожного. Однак важливо правильно обрати марку, якщо плануєте її подарувати для майбутніх інвестицій. Так, марка має бути з правильного ліквідного матеріалу, який стабільно дорожчає. 

Елітний алкоголь

Колекційні алкогольні напої мають ще вищий потенціал зростання ціни, на відміну від предметів розкоші. Наприклад, колекційні вина, за оцінками Knight Frank за останні десять років подорожчали на 146%, а віскі — відразу на 280%. 

Земельну ділянку

Такий подарунок дозволить отримувати пасивний дохід, якщо землю здати в оренду. Так, на одному гектарі землі можна щомісяця заробляти по 100-200 доларів. 

Сама земля теж дорожчає, як свідчать дані сервісу інвестицій у землю Zeminvest, на момент відкриття ринку землі в Україні вартість гектара становила від 1,2 тис. дол до 1,6 тис, тоді як у 2024 році вартість зросла до 2,3 тис. дол.

Раритетні книжки

Тут найважче — визначитися з вибором. Якщо плануєте просто подарувати книгу, тоді потрібно точно знати вподобання друга. За раритетну книжку доведеться викласти від 250 доларів.

Сумочки, годинники, прикраси 

Товари відомих брендів якісні та довговічні, а колекції, які з’являлися на світ в попередні роки завжди привертають увагу людей.  Через це деякі речі не тільки не втрачають у ціні, а навпаки — дорожчають. 

До слова, якщо вже дарувати годинник, то краще звертати увагу на бренди Cartier, Rolex та Patek Philippe, оскільки вони мають найбільший потенціал до подорожчання. 

Раніше ми розповідали, що українцям краще не вкладати гроші у неперевірені стартапи та у товари, які мають низьку ліквідність. Взагалі потрібно уважно дослідити напрям, у який збираєтеся інвестувати. 

Також нагадаємо, що одним з найвигідніших інвестиційних інструментів для українців є військові облігації внутрішньої державної позики. У них висока дохідність, а ще вони не підлягають оподаткуванню. 

інвестиції криптовалюта подарунки цінні папери золото

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