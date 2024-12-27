Біткоїн у 2025 році – що буде з курсом і чи треба інвестувати

Криптовалютна монета біткоїн. Фото: Freepik

Криптовалютний ринок здивував багатьох трейдерів рекордним дорожчанням флагману — біткоїна. На початку листопада 2024 року почалося різке зростання курсу з 70 000 доларів, а вже в середині грудня цифрова валюта досягла піку, зафіксувавшись на рівні 108 000 доларів. Експерти передбачають, що у 2025 році криптовалюта втримає висхідну тенденцію, проте ситуація залежить від одного важливого чинника.

Що буде з курсом біткоїна у 2025 році, розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Читайте також:

Чого чекати від курсу біткоїна

Протягом березня-жовтня 2024 року вартість флагманської криптовалюти була відносно стабільною, з невеликими коливання показників — від 65 000 до 70 000 доларів. Але з листопада почався період різкого злету: ціна змінилася на 50% у бік дорожчання. Станом на кінець грудня біткоїн коштує понад 96 000 доларів, що у відсотковому відношенні більше майже на 40%.

Постає питання, чи збережеться тренд у 2025 році та чого очікувати від курсу протягом наступних 12 місяців. Експерти сходяться на думці, що криптовалютному ринку пощастило з обранням Дональда Трампа наступним президентом США.

Адже є загальновідомим фактом, що він — прихильник біткоїна і навіть розглядає варіант зробити цифрову валюту стратегічним резервним активом. У разі позитивного рішення BTC здатен подорожчати на 400%, згідно прогнозу генерального директора Galaxy Digital Майка Новограца.

Динаміка курсу біткоїна з березня 2024 року. Фото: скриншот

"Перемога Дональда Трампа на виборах призвела до того, що біткоїн пішов вверх, бо Трамп досить позитивно ставиться до криптовалют. Він вважає, що це майбутнє Сполучених Штатів і що борг США треба переводити в цифрову валюту. Скоріше за все, після інаугурації курс піде вгору, адже в уряді також буде хтось із криптовалютних фахівців", — констатував Олексій Плотніков.

Водночас експерт не радить українцям переходити на віртуальні активи замість паперових грошей. Навіть посилення фінансового моніторингу зі сторони банків у 2025 році не є причиною входити в нестабільний ринок криптовалют, оскільки він ризиковий не менше, ніж прибутковий.

Плюс далеко не у всіх громадян є вільні кошти для інвестування в біткоїн. Ті люди, хто давно працюють з цифровими активами, продовжать цим займатися у 2025 році. Не виключено, що зможуть чимало заробити на різниці курсів у перспективі. А новачкам не варто починати з інвестицій у флагман, бо існує великий ризик втратити весь надлишковий капітал.

Нагадаємо, засновниця і генеральна директорка ARK Invest Кеті Вуд впевнена, що вартість біткоїна підніметься до 1 млн доларів. Такий курс зафіксується до 2030 року. Причиною експертка назвала обмежену емісію у 21 млн монет, що робить криптовалюту унікальним активом.

Також ми писали, що прибутковість біткоїна зросла в сотні разів за 10 років. Якби інвестор придбав цифрові монети у 2014 році, то заробив би у 2024-му майже у 270 разів більше. Отже криптовалюта є одним із найбільш вигідних фінансових інструментів заробітку.