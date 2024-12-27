Біткоїн у 2025 році – що буде з курсом і чи треба інвестувати

Криптовалютний ажіотаж — що буде з курсом біткоїна у 2025 році
Криптовалютний ринок здивував багатьох трейдерів рекордним дорожчанням флагману — біткоїна. На початку листопада 2024 року почалося різке зростання курсу з 70 000 доларів, а вже в середині грудня цифрова валюта досягла піку, зафіксувавшись на рівні 108 000 доларів. Експерти передбачають, що у 2025 році криптовалюта втримає висхідну тенденцію, проте ситуація залежить від одного важливого чинника.
Що буде з курсом біткоїна у 2025 році, розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.
Чого чекати від курсу біткоїна
Протягом березня-жовтня 2024 року вартість флагманської криптовалюти була відносно стабільною, з невеликими коливання показників — від 65 000 до 70 000 доларів. Але з листопада почався період різкого злету: ціна змінилася на 50% у бік дорожчання. Станом на кінець грудня біткоїн коштує понад 96 000 доларів, що у відсотковому відношенні більше майже на 40%.
Постає питання, чи збережеться тренд у 2025 році та чого очікувати від курсу протягом наступних 12 місяців. Експерти сходяться на думці, що криптовалютному ринку пощастило з обранням Дональда Трампа наступним президентом США.
Адже є загальновідомим фактом, що він — прихильник біткоїна і навіть розглядає варіант зробити цифрову валюту стратегічним резервним активом. У разі позитивного рішення BTC здатен подорожчати на 400%, згідно прогнозу генерального директора Galaxy Digital Майка Новограца.
"Перемога Дональда Трампа на виборах призвела до того, що біткоїн пішов вверх, бо Трамп досить позитивно ставиться до криптовалют. Він вважає, що це майбутнє Сполучених Штатів і що борг США треба переводити в цифрову валюту. Скоріше за все, після інаугурації курс піде вгору, адже в уряді також буде хтось із криптовалютних фахівців", — констатував Олексій Плотніков.
Водночас експерт не радить українцям переходити на віртуальні активи замість паперових грошей. Навіть посилення фінансового моніторингу зі сторони банків у 2025 році не є причиною входити в нестабільний ринок криптовалют, оскільки він ризиковий не менше, ніж прибутковий.
Плюс далеко не у всіх громадян є вільні кошти для інвестування в біткоїн. Ті люди, хто давно працюють з цифровими активами, продовжать цим займатися у 2025 році. Не виключено, що зможуть чимало заробити на різниці курсів у перспективі. А новачкам не варто починати з інвестицій у флагман, бо існує великий ризик втратити весь надлишковий капітал.
Нагадаємо, засновниця і генеральна директорка ARK Invest Кеті Вуд впевнена, що вартість біткоїна підніметься до 1 млн доларів. Такий курс зафіксується до 2030 року. Причиною експертка назвала обмежену емісію у 21 млн монет, що робить криптовалюту унікальним активом.
Також ми писали, що прибутковість біткоїна зросла в сотні разів за 10 років. Якби інвестор придбав цифрові монети у 2014 році, то заробив би у 2024-му майже у 270 разів більше. Отже криптовалюта є одним із найбільш вигідних фінансових інструментів заробітку.
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