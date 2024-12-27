Биткоин в 2025 году – что будет с курсом и нужно ли инвестировать

Криптовалютная монета биткоин. Фото: Freepik

Криптовалютный рынок удивил многих трейдеров рекордным удорожанием флагмана — биткоина. В начале ноября 2024 года начался резкий рост курса с 70 000 долларов, а уже в середине декабря цифровая валюта достигла пика, зафиксировавшись на уровне 108 000 долларов. Эксперты предполагают, что в 2025 году криптовалюта удержит восходящую тенденцию, однако ситуация зависит от одного важного фактора.

Что будет с курсом биткоина в 2025 году, рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

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Чего ждать от курса биткоина

В течение марта-октября 2024 года стоимость флагманской криптовалюты была относительно стабильной, с небольшими колебаниями показателей — от 65 000 до 70 000 долларов. Но с ноября начался период резкого взлета: цена изменилась на 50% в сторону удорожания. По состоянию на конец декабря биткоин стоит более 96 000 долларов, что в процентном отношении больше почти на 40%.

Возникает вопрос, сохранится ли тренд в 2025 году и чего ожидать от курса в течение следующих 12 месяцев. Эксперты сходятся во мнении, что криптовалютному рынку повезло с избранием Дональда Трампа следующим президентом США.

Ведь является общеизвестным фактом, что он сторонник биткоина и даже рассматривает вариант сделать цифровую валюту стратегическим резервным активом. В случае положительного решения BTC способен подорожать на 400%, согласно прогнозу генерального директора Galaxy Digital Майка Новограца.

Динамика курса биткоина с марта 2024 года. Фото: скриншот

"Победа Дональда Трампа на выборах привела к тому, что биткоин пошел вверх, ведь Трамп достаточно положительно относится к криптовалютам. Он считает, что это будущее Соединенных Штатов и что долг США нужно переводить в цифровую валюту. Скорее всего, после инаугурации курс пойдет вверх, поскольку в правительстве также будет кто-то из криптовалютных специалистов", — констатировал Алексей Плотников.

В то же время, эксперт не советует украинцам переходить на виртуальные активы вместо бумажных денег. Даже усиление финансового мониторинга со стороны банков в 2025 году не является причиной входить в нестабильный рынок криптовалют, ведь он рисковый не меньше, чем прибыльный.

Плюс далеко не у всех граждан есть свободные деньги для инвестирования в биткоин. Люди, которые давно работают с цифровыми активами, продолжат этим заниматься в 2025 году. Не исключено, что смогут немало заработать на разнице курсов в перспективе. А новичкам не стоит начинать с инвестиций во флагман, поскольку существует большой риск потерять весь избыточный капитал.

Напомним, основательница и генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд уверена, что стоимость биткоина поднимется до 1 млн долларов. Такой курс зафиксируется до 2030 года. Причиной эксперт назвала ограниченную эмиссию в 21 млн монет, что делает криптовалюту уникальным активом.

Также мы писали, что доходность биткоина выросла в сотни раз за 10 лет. Если бы инвестор приобрел цифровые монеты в 2014 году, то заработал бы в 2024-м почти в 270 раз больше. Следовательно, криптовалюта является одним из наиболее выгодных финансовых инструментов заработка.