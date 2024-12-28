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Семь подарков-инвестиций на Новый год — что стоит выбрать

28 декабря 2024 10:45
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Инвестиции для украинцев — какие подарки принесут доход в 2025 году
Девушка держит в руках упакованный подарок. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Уже через несколько дней украинцы будут праздновать один из самых ожидаемых праздников — Новый год. В канун праздника все хотят подарить своим друзьям что-то такое, что доставит радость, а возможно даже и доход.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какие подарки имеют потенциал для превращения в инвестицию в будущем.

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Золотой слиток или криптовалюта

Золото, которое за год стало дороже на 30%, точно заинтересует ваших друзей, интересующихся финансами. В украинских банках за золотой слиток весом 1 грамм сейчас просят 4,7 тыс. грн.

Сохраняется спрос и на биткоин. Цифровая валюта за год подорожала на 156%.

Ценные бумаги

Простой, но надежный вариант — подарить акции популярной компании или облигации. Можно выбрать акции компании, отвечающей интересам вашего друга или коллеги. Некоторые брокеры продают даже подарочные сертификаты на акции.

Золотые монеты

Этот подарок точно понравится всем. Золотые монеты бывают инвестиционными и коллекционными, но для подарка можно выбрать первый и второй вариант монет. Инвестировать в монеты можно даже более выгодно, чем в золото, ведь иногда они очень стремительно дорожают.

Марки

Почтовые марки — очень популярный подарок, доступный практически для каждого. Однако важно правильно выбрать марку, если планируете подарить ее для будущих инвестиций. Так, марка должна быть из правильного ликвидного материала, который стабильно дорожает.

Элитный алкоголь

Коллекционные алкогольные напитки имеют еще более высокий потенциал роста цены, в отличие от предметов роскоши. Например, коллекционные вина, по оценкам Knight Frank, за последние десять лет подорожали на 146%, а виски — сразу на 280%.

Земельный участок

Такой подарок позволит получать пассивный доход, если землю сдать в аренду. Так, на одном гектаре земли можно ежемесячно зарабатывать по 100-200 долларов.

Сама земля тоже дорожает, как свидетельствуют данные сервиса инвестиций в землю Zeminvest, на момент открытия рынка земли в Украине стоимость гектара составляла от 1,2 тыс. долл. до 1,6 тыс., тогда как в 2024 году стоимость выросла до 2,3 тыс. дол.

Раритетные книги

Здесь труднее всего — определиться с выбором. Если планируете просто подарить книгу, то нужно точно знать предпочтения друга. За раритетную книгу придется выложить от 250 долларов.

Сумочки, часы, украшения

Товары известных брендов качественные и долговечные, а появляющиеся на свет коллекции в предыдущие годы всегда привлекают внимание людей. Поэтому некоторые вещи не только не теряют в цене, а наоборот — дорожают.

К слову, если уж дарить часы, то лучше обращать внимание на бренды Cartier, Rolex и Patek Philippe, поскольку у них наибольший потенциал для подорожания.

Ранее мы рассказывали, что украинцам лучше не вкладывать деньги в непроверенные стартапы и в товары, имеющие низкую ликвидность. Вообще же нужно внимательно исследовать направление, в которое собираетесь инвестировать.

Также напомним, что одним из самых выгодных инвестиционных инструментов для украинцев являются военные облигации внутреннего государственного займа. У них высока доходность, а еще они не подлежат налогообложению.

инвестиции криптовалюта подарки ценные бумаги золото

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