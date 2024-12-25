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Вам не буде сумно — як зустріти Новий рік 2025 вдома

25 грудня 2024 19:53
Світлана Конюшенко - Редактор
Як можна весело відсвяткувати Новий рік 2025 вдома — найкращі ідеї
Щасливі люди за святковим столом на Новий рік. Фото: Allegro
Світлана Конюшенко - Редактор

На жаль, в умовах повномасштабного вторгнення українці не можуть собі дозволити відсвяткувати Новий рік "на широку ногу", але і вдома можна гарно посидіти. Ми розповідаємо, як можна весело відзначити найголовніше свято року, сидячи вдома.

Новини.LIVE ділиться підбіркою найкращих ідей для святкування Нового року вдома.

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Підготовка до свята

Навіть у найважчі часи варто собі створити святковий настрій вдома, а в умовах постійних відключень світла гірлянди — це ідеальний варіант. Однак варто придбати саме ті, які працюють від повербанка або від батарейок.

До того ж різнокольорові вогники допоможуть вам не сидіти в суцільній темряві, коли у вас відключено світло. А якщо у вас є діти, прикрасьте з ними новорічну ялинку і приготуйте їм гарні подарунки.

Гирлянда
Дівчина з гірляндою в руці біля новорічної ялинки. Фото: ORF

Напої та їжа

Святковий стіл — це обов’язковий символ Нового року, а тому його треба прикрасити, навіть якщо у вас зовсім немає настрою. Добре подумайте над тим, що ви будете готувати на новорічний стіл. Якщо у вас є традиційні страви, приготуйте їх разом з дітьми.

Якщо у вас немає бажання стояти на кухні біля плити, замовте їжу в ресторані, але робити це краще заздалегідь, щоб встигнути до свята. Також ви можете потішити себе і своїх близьких смачними коктейлями і солодкими десертами.

Праздничный стол
Накривання святкового столу на Новий рік. Фото: Freepik

Новорічні фільми

Щороку по телевізору йде чимало різних новорічних фільмів і програм, але в умовах війни варто наперед подумати над тим, що можна подивитися зі своєю сім’єю. А можете також переглянути архівні відео, щоб згадати прекрасні моменти життя.

Гринч
Кадр з фільму "Грінч — викрадач Різдва". Фото: Pinterest

Фотозона

Вдома можете створити власну фотозону, облаштувавши куток різними кулями, написами тощо. Можете зробити сімейні світлини біля новорічної ялинки, а потім роздрукувати їх і вклеїти до альбому. 

Семья
Щаслива сім'я біля новорічної ялинки. Фото: Pinterest

Настільні ігри

На щастя, сьогодні існує багато різних варіантів настільних ігор, які прикрасять ваш святковий вечір і покращить настрій.

Настольная игра
Сім'я, яка грає у настільну гру. Фото: Mall

Нагадаємо, ми писали про те, які страви можна приготувати на святковий стіл на Новий рік 2025. 

Раніше ми розповідали про те, як можна красиво загорнути подарунки на Новий рік 2025. 

Також ми повідомляли про те, що можна подарувати друзям на Новий рік 2025.

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