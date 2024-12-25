Як можна весело відсвяткувати Новий рік 2025 вдома — найкращі ідеї

Щасливі люди за святковим столом на Новий рік. Фото: Allegro

На жаль, в умовах повномасштабного вторгнення українці не можуть собі дозволити відсвяткувати Новий рік "на широку ногу", але і вдома можна гарно посидіти. Ми розповідаємо, як можна весело відзначити найголовніше свято року, сидячи вдома.

Новини.LIVE ділиться підбіркою найкращих ідей для святкування Нового року вдома.

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Підготовка до свята

Навіть у найважчі часи варто собі створити святковий настрій вдома, а в умовах постійних відключень світла гірлянди — це ідеальний варіант. Однак варто придбати саме ті, які працюють від повербанка або від батарейок.

До того ж різнокольорові вогники допоможуть вам не сидіти в суцільній темряві, коли у вас відключено світло. А якщо у вас є діти, прикрасьте з ними новорічну ялинку і приготуйте їм гарні подарунки.

Дівчина з гірляндою в руці біля новорічної ялинки. Фото: ORF

Напої та їжа

Святковий стіл — це обов’язковий символ Нового року, а тому його треба прикрасити, навіть якщо у вас зовсім немає настрою. Добре подумайте над тим, що ви будете готувати на новорічний стіл. Якщо у вас є традиційні страви, приготуйте їх разом з дітьми.

Якщо у вас немає бажання стояти на кухні біля плити, замовте їжу в ресторані, але робити це краще заздалегідь, щоб встигнути до свята. Також ви можете потішити себе і своїх близьких смачними коктейлями і солодкими десертами.

Накривання святкового столу на Новий рік. Фото: Freepik

Новорічні фільми

Щороку по телевізору йде чимало різних новорічних фільмів і програм, але в умовах війни варто наперед подумати над тим, що можна подивитися зі своєю сім’єю. А можете також переглянути архівні відео, щоб згадати прекрасні моменти життя.

Кадр з фільму "Грінч — викрадач Різдва". Фото: Pinterest

Фотозона

Вдома можете створити власну фотозону, облаштувавши куток різними кулями, написами тощо. Можете зробити сімейні світлини біля новорічної ялинки, а потім роздрукувати їх і вклеїти до альбому.

Щаслива сім'я біля новорічної ялинки. Фото: Pinterest

Настільні ігри

На щастя, сьогодні існує багато різних варіантів настільних ігор, які прикрасять ваш святковий вечір і покращить настрій.

Сім'я, яка грає у настільну гру. Фото: Mall

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