Що не можна загадувати на Новий рік 2025 після 50 років, щоб не нашкодити собі

Жінка, яка загадує бажання біля новорічної ялинки. Фото: Mondo

У новорічну ніч під бій курантів люди зазвичай загадують бажання, адже вважається, що вони точно здійсняться наступного року. Однак, людям за 50 років варто добре подумати над своїми бажаннями на Новий рік 2025, адже існують такі, які краще не загадувати в цьому віці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами на Новий рік.

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Новий рік — це одне з найулюбленіших свят для українців, коли трапляються справжні дива. Однією з традицій цього свята вважається загадування бажання, але це доволі нелегка справа, оскільки важливо це зробити правильно.

Чоловік біля порожнього аркушу на Новий рік. Фото: Freepik

Бажання, загадані в новорічну ніч, мають особливу силу, але деякі люди не вміють правильно це робити. Наприклад, якщо вам вже виповнилося 50 років, вам краще не загадувати одне бажання. Дізнайтеся, що краще не просити у новорічну ніч у такому віці, щоб не нашкодити своєму здоров’ю.

Що краще не загадувати у Новий рік людям після 50 років

Одним з найголовніших новорічних бажань людей за 50 є бажання скинути зайві кілограми. Однак, експерти зі здоров’я попереджають, що таке бажання у Новий рік може не тільки не принести користі, а й серйозно нашкодити вашому здоров’ю.

Фахівці наголошують, що обіцянка схуднути в новорічну ніч — це не те, що варто робити. І хоча збереження здорової ваги гарно впливає на тривалість вашого життєвого шляху, дієти, на які сідають люди задля досягнення бажаної цифри на вагах або розміру одягу, зазвичай, не вважаються стійкими.

Людина, яка стоїть на вагах. Фото: Closer

Тому краще відмовитися від загадування такого бажання у новорічну ніч 2025, як скинути зайву вагу, якщо вам вже виповнилося 50 років.

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