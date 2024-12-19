Що має бути на ялинці на Новий рік 2025, щоб залучити удачу — які іграшки повісити

Жінка із собакою, яка прикрашає ялинку на Новий рік. Фото: Pexels

Головним символом різдвяних і новорічних свят є ялинка, але це не просто дерево, це ще й свого роду величезна карта бажань, якою можна скористатися задля свого блага. Дізнайтеся, що в обов’язковому порядку повинно бути на ялинці цього року, щоб він був успішним.

Про це розповідає нумерологиня Катерина Іваницька на своїй сторінці в Instagram.

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На Новий рік здійснюються найзаповітніші мрії, але головне вірити у чарівність цього свята. Особливо у дива в новорічну ніч вірять діти, але деякі дорослі хочуть також це робити. Якщо ви хочете запрограмувати 2025 рік на достаток і удачу, вам варто дещо знати.

Сім'я, яка прикрашає ялинку. Фото: Pexels

Зокрема, на ялинку потрібно повісити певні іграшки, які захистять будинок від зла, принесуть успіх і достаток, зміцнять стосунки з коханою людиною, покращать фінансове становище і навіть допоможуть у навчанні. Щоб це все було у вашому житті, дізнайтеся, якими іграшками варто прикрасити ялинку на Новий рік 2025.

Процес прикрашання новорічної ялинки. Фото: Freepik

Які іграшки повинні бути на ялинці в Новий рік 2025

Дзвіночки і янголята

Ці новорічні іграшки краще захищають будинок від негативних подій, тому якщо ви хочете це зробити, обов’язково повісьте їх на ялинку цього року. До того ж, нумерологиня наголошує, що дзвіночки приносять із собою справжнє щастя і успіх.

Парні птахи

Парні птахи, як у тому легендарному фільмі "Сам удома", символізують міцне кохання. Якщо у вас немає другої половинки, то такі новорічні прикраси на ялинці допоможуть вам її знайти.

Шишки

Шишки на ялинці, хоч і нетипові прикраси, але вони допоможуть покращити свій фінансовий стан і достаток у своїй сім’ї. Тому якщо ви хочете, щоб ваш гаманець більше не був порожнім, повісьте шишки цього року на свою ялинку.

Подарунки

Нумерологиня Катерина Іваницька також рекомендує розвісити подарунки на ялинці. Вважається, що такі прикраси принесуть вам приємні сюрпризи у новому році.

Сова

Символ пізнання, проникливості та мудрості допоможе успішно навчатися і зробити нові проєкти удачними. Тому ця прикраса також повинна бути на вашій новорічній ялинці цього року.

Гномик

Повісивши гномиків на свою новорічну ялинку, ви можете захистити свою оселю від поганих подій.

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