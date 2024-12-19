Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Якими іграшками прикрасити ялинку на Новий рік 2025 на удачу arrow

Якими іграшками прикрасити ялинку на Новий рік 2025 на удачу

19 грудня 2024 10:03
Світлана Конюшенко - Редактор
Що має бути на ялинці на Новий рік 2025, щоб залучити удачу — які іграшки повісити
Жінка із собакою, яка прикрашає ялинку на Новий рік. Фото: Pexels
Світлана Конюшенко - Редактор

Головним символом різдвяних і новорічних свят є ялинка, але це не просто дерево, це ще й свого роду величезна карта бажань, якою можна скористатися задля свого блага. Дізнайтеся, що в обов’язковому порядку повинно бути на ялинці цього року, щоб він був успішним.

Про це розповідає нумерологиня Катерина Іваницька на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

На Новий рік здійснюються найзаповітніші мрії, але головне вірити у чарівність цього свята. Особливо у дива в новорічну ніч вірять діти, але деякі дорослі хочуть також це робити. Якщо ви хочете запрограмувати 2025 рік на достаток і удачу, вам варто дещо знати.

Семья возле елки
Сім'я, яка прикрашає ялинку. Фото: Pexels

Зокрема, на ялинку потрібно повісити певні іграшки, які захистять будинок від зла, принесуть успіх і достаток, зміцнять стосунки з коханою людиною, покращать фінансове становище і навіть допоможуть у навчанні. Щоб це все було у вашому житті, дізнайтеся, якими іграшками варто прикрасити ялинку на Новий рік 2025.

Елка
Процес прикрашання новорічної ялинки. Фото: Freepik

Які іграшки повинні бути на ялинці в Новий рік 2025

Дзвіночки і янголята 

Ці новорічні іграшки краще захищають будинок від негативних подій, тому якщо ви хочете це зробити, обов’язково повісьте їх на ялинку цього року. До того ж, нумерологиня наголошує, що дзвіночки приносять із собою справжнє щастя і успіх.

Парні птахи 

Парні птахи, як у тому легендарному фільмі "Сам удома", символізують міцне кохання. Якщо у вас немає другої половинки, то такі новорічні прикраси на ялинці допоможуть вам її знайти.

Шишки

Шишки на ялинці, хоч і нетипові прикраси, але вони допоможуть покращити свій фінансовий стан і достаток у своїй сім’ї. Тому якщо ви хочете, щоб ваш гаманець більше не був порожнім, повісьте шишки цього року на свою ялинку.

Подарунки

Нумерологиня Катерина Іваницька також рекомендує розвісити подарунки на ялинці. Вважається, що такі прикраси принесуть вам приємні сюрпризи у новому році.

Сова

Символ пізнання, проникливості та мудрості допоможе успішно навчатися і зробити нові проєкти удачними. Тому ця прикраса також повинна бути на вашій новорічній ялинці цього року.

Гномик 

Повісивши гномиків на свою новорічну ялинку, ви можете захистити свою оселю від поганих подій. 

Нагадаємо, ми писали про те, де ставити і як прикрашати ялинку на Новий рік 2025 за феншуєм.

Раніше ми розповідали про те, як зробити зі старої лампочки красиву новорічну прикрасу. 

Також ми повідомляли про те, в яких відтінках прикрасити ялинку на Новий рік 2025.

Новий рік Йолка новорічна ялинка поради Новий рік 2025 новорічні іграшки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:51 Гендиректор YASNO пояснив, як працюють нові графіки

10:48 Де можна покататися на лижах в Україні — ціни у 2024 році

10:45 Зеленський відреагував на вимогу Путіна скоротити армію ЗСУ

10:39 Найдавнішу табличку з 10 заповідями продали за мільйони доларів

10:32 У СБУ підтвердили атаку на НПЗ у Новошахтинську

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні - 80x80

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

10:23 Пішов з життя легендарний одеський спортсмен

10:20 ТЦК примусово мобілізовує заброньованих працівників зв'язку

10:15 Зеленський відповів, чи можливе розгортання миротворців в Україні

10:13 Вступ у НАТО і переговори — головні заяви Зеленського в Брюсселі

10:08 Який вигляд мали б українські гетьмани сьогодні — чудові фото ШІ

10:51 Гендиректор YASNO пояснив, як працюють нові графіки

10:48 Де можна покататися на лижах в Україні — ціни у 2024 році

10:45 Зеленський відреагував на вимогу Путіна скоротити армію ЗСУ

10:39 Найдавнішу табличку з 10 заповідями продали за мільйони доларів

10:32 У СБУ підтвердили атаку на НПЗ у Новошахтинську

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні - 80x80

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

10:23 Пішов з життя легендарний одеський спортсмен

10:20 ТЦК примусово мобілізовує заброньованих працівників зв'язку

10:15 Зеленський відповів, чи можливе розгортання миротворців в Україні

10:13 Вступ у НАТО і переговори — головні заяви Зеленського в Брюсселі

10:08 Який вигляд мали б українські гетьмани сьогодні — чудові фото ШІ

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
Text

22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Text

21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні - 80x80

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні