Де поставити ялинку на Новий рік 2025 за феншуєм, щоб залучити успіх і благополуччя

Жінка, яка прикрашає ялинку на Новий рік разом з дівчиною. Фото: Freepik

Українці почали активно ставити ялинки вдома, адже наближається найчарівніше свято року — Новий рік, але щоб не нашкодити собі, помістити її краще в правильному місці. Дізнайтеся, де встановити і як прикрасити святкове дерево за феншуєм, щоб мати успіх і благополуччя.

Про це розповідає SantePlus.

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Ялинка — це найголовніший символ новорічних свят, який люди ставлять у себе вдома. Але ставити це святкове дерево потрібно в правильному місці, як і прикрашати, адже вважається, що від цього залежить ваше життя. Тож, дізнайтеся, де краще встановлювати ялинку і як її правильно прикрашати, щоб принести в своє життя удачу і благополуччя.

Прикрашена новорічна ялинка з подарунками. Фото: Freepik

Де варто встановити новорічну ялинку за феншуєм

Згідно з правилами стародавньої китайської традиції, ставити новорічну ялинку краще в південно-східній частині будинку. Встановивши дерево в цьому місці, ви підвищуєте свої шанси на успіх у фінансовому плані, достаток і процвітання.

Якщо ви ставите ялинку у вітальні, стежте за тим, щоб у ній було багато місця. Також дуже важливо дивитися за тим, щоб у будинку була гарна циркуляція повітря. До того ж, варто тримати новорічне дерево якнайдалі від перешкод, щоб не пошкодити прикраси.

Жінка, яка тягне ялинку. Фото: CNET

Як прикрашати ялинку на Новий рік за правилами феншую

За правилами феншую, на новорічну ялинку обов’язково потрібно вішати гірлянди, адже вони приносять щастя і удачу до оселі. Що стосується куль, то обирати краще золоті або срібні, оскільки вважається, що ці кольори є символом кар’єри і стабільності економічної сфери.

Тому щоб стати успішною людиною, ставте і прикрашайте новорічне дерево згідно з правилами стародавньої китайської традиції.

Процес прикрашання новорічної ялинки. Фото: Freepik

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