Де поставити ялинку на Новий рік 2025 за феншуєм, щоб залучити успіх і благополуччя

Де ставити і як прикрашати ялинку на Новий рік 2025 за феншуєм
Українці почали активно ставити ялинки вдома, адже наближається найчарівніше свято року — Новий рік, але щоб не нашкодити собі, помістити її краще в правильному місці. Дізнайтеся, де встановити і як прикрасити святкове дерево за феншуєм, щоб мати успіх і благополуччя.
Про це розповідає SantePlus.
Ялинка — це найголовніший символ новорічних свят, який люди ставлять у себе вдома. Але ставити це святкове дерево потрібно в правильному місці, як і прикрашати, адже вважається, що від цього залежить ваше життя. Тож, дізнайтеся, де краще встановлювати ялинку і як її правильно прикрашати, щоб принести в своє життя удачу і благополуччя.
Де варто встановити новорічну ялинку за феншуєм
Згідно з правилами стародавньої китайської традиції, ставити новорічну ялинку краще в південно-східній частині будинку. Встановивши дерево в цьому місці, ви підвищуєте свої шанси на успіх у фінансовому плані, достаток і процвітання.
Якщо ви ставите ялинку у вітальні, стежте за тим, щоб у ній було багато місця. Також дуже важливо дивитися за тим, щоб у будинку була гарна циркуляція повітря. До того ж, варто тримати новорічне дерево якнайдалі від перешкод, щоб не пошкодити прикраси.
Як прикрашати ялинку на Новий рік за правилами феншую
За правилами феншую, на новорічну ялинку обов’язково потрібно вішати гірлянди, адже вони приносять щастя і удачу до оселі. Що стосується куль, то обирати краще золоті або срібні, оскільки вважається, що ці кольори є символом кар’єри і стабільності економічної сфери.
Тому щоб стати успішною людиною, ставте і прикрашайте новорічне дерево згідно з правилами стародавньої китайської традиції.
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