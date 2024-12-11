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Де ставити і як прикрашати ялинку на Новий рік 2025 за феншуєм

11 грудня 2024 11:50
Світлана Конюшенко - Редактор
Де поставити ялинку на Новий рік 2025 за феншуєм, щоб залучити успіх і благополуччя
Жінка, яка прикрашає ялинку на Новий рік разом з дівчиною. Фото: Freepik
Світлана Конюшенко - Редактор

Українці почали активно ставити ялинки вдома, адже наближається найчарівніше свято року — Новий рік, але щоб не нашкодити собі, помістити її краще в правильному місці. Дізнайтеся, де встановити і як прикрасити святкове дерево за феншуєм, щоб мати успіх і благополуччя.

Про це розповідає SantePlus.

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Ялинка — це найголовніший символ новорічних свят, який люди ставлять у себе вдома. Але ставити це святкове дерево потрібно в правильному місці, як і прикрашати, адже вважається, що від цього залежить ваше життя. Тож, дізнайтеся, де краще встановлювати ялинку і як її правильно прикрашати, щоб принести в своє життя удачу і благополуччя. 

Елка
Прикрашена новорічна ялинка з подарунками. Фото: Freepik

Де варто встановити новорічну ялинку за феншуєм

Згідно з правилами стародавньої китайської традиції, ставити новорічну ялинку краще в південно-східній частині будинку. Встановивши дерево в цьому місці, ви підвищуєте свої шанси на успіх у фінансовому плані, достаток і процвітання.

Якщо ви ставите ялинку у вітальні, стежте за тим, щоб у ній було багато місця. Також дуже важливо дивитися за тим, щоб у будинку була гарна циркуляція повітря. До того ж, варто тримати новорічне дерево якнайдалі від перешкод, щоб не пошкодити прикраси.

Женщина с елкой
Жінка, яка тягне ялинку. Фото: CNET

Як прикрашати ялинку на Новий рік за правилами феншую

За правилами феншую, на новорічну ялинку обов’язково потрібно вішати гірлянди, адже вони приносять щастя і удачу до оселі. Що стосується куль, то обирати краще золоті або срібні, оскільки вважається, що ці кольори є символом кар’єри і стабільності економічної сфери.

Тому щоб стати успішною людиною, ставте і прикрашайте новорічне дерево згідно з правилами стародавньої китайської традиції. 

Украшение елки
Процес прикрашання новорічної ялинки. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, що можна подарувати своїм друзям на Новий рік 2025. 

Раніше ми розповідали про те, як можна захистити новорічну ялинку від кота. 

Також ми повідомляли про те, як бюджетно прикрасити свою оселю і подвір’я на Новий рік.

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