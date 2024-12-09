Новий рік 2025 — як прикрасити дім та подвір'я, щоб було красиво та недорого

Дівчина декорує подвір'я на Новий рік. Колаж: Новини.LIVE

Новий рік — час чарівної атмосфери та святкового настрою. А щоб створити навколо себе справжню казку, варто прикрасити будинок, ґанок та подвір'я. Це можна зробити не витрачаючи багато грошей та часу. Простий декор своїми руками, гірлянди, натуральні матеріали та трохи фантазії зроблять період зимових свят справді яскравим та незабутнім.

Читайте також:

Новини.LIVE зібрали найкращі бюджетні ідеї для прикрашання будинку, ґанку та подвір'я. Дізнайтеся, як за допомогою підручних засобів створити новорічний настрій, додати світла та тепла.

Бюджетні та красиві ідеї новорічного декору для приватних та заміських будинків

1. Як прикрасити двері та вхід

Щоб прикрасити ручки дверей, можете використати підвісні дзвіночки, маленькі іграшки або стрічки.

Обгорніть двері та перила світлодіодною гірляндою. Для зручності вибирайте моделі на батарейках. Використовуйте гілочки сосни. Нанесіть штучний сніг для створення зимового антуражу.

Декор вхідних дверей на Новий рік. Колаж: Новини.LIVE

Створіть новорічний вінок на двері з гілок ялини або сосни. Щоб додати до нього яскравості та святковості, використайте:

стрічки;

новорічні іграшки;

шишки;

сушений апельсин;

палички кориці;

горіхи тощо.

Можна обмотати вінок мінігірляндою на батарейках.

Новорічний вінок на двері. Фото: pexels.com

Новорічний декор своїми руками. Фото: google.com

2. Як прикрасити вікна на Новий 2025 рік

В оселі можна прикрасити штори. Використовуйте гірлянди-завіси, що світяться. Скло краще також прикрашати зсередини. Можна вирізати різнокаліберні сніжинки та прикріпити їх до скла крохмальним клеєм або двостороннім скотчем.

Можна купити вже готові недорогі наліпки, які є не тільки у формі сніжинок, але й тварин, ялинки тощо.

Прикрашені на Новий рік вікна. Колаж: Новини.LIVE

Також можна створити малюнки на вікнах. Якщо штучний сніг занадто дорогий, можна замість нього використати звичайну зубну пасту.

Шукайте прості малюнки в інтернеті, це можуть бути сніговики, зимові пейзажі з хатинами та деревами, новорічні іграшки, сніжинки тощо.

Як ще можна прикрасити вікна на Новий 2025 рік, дізнавайтесь за посиланням.

3. Ідеї новорічного декору для ґанку та сходів

Обгорніть поруччя сходів ялиновими гілками, прикрасьте шишками, стрічками та маленькими іграшками чи мініліхтариками.

Прикрасьте старі дерев'яні санки або ковзани гірляндами та розмістіть їх біля входу. Можна таким же чином прикрасити пусті квиткові горщики, дерев'яні ящики тощо. Створіть зі старих коробок "подарунки", прикрасивши їх святковим папером або тканиною, кольоровими стрічками.

Новорічний декор для будинку. Фото: google.com

Новорічний декор на ґанку. Колаж: Новини.LIVE

Новорічний декор для будинку. Фото: google.com

4. Як прикрасити подвір'я на Новий рік

Ліхтарі на сонячних батареях — це ідеальний варіант для декорування подвір'я. В інтернеті можна вибрати на будь-який смак та за будь-якою ціновою категорією.

Їх найбільший плюс в тому, що вони не потребують електрики, заряджаються від сонячного світла і здатні працювати всю ніч. Тож, така річ стане корисною під час відключень електроенергії.

Розставте ліхтарі вздовж доріжок, навколо клумб або біля ґанку. Підвісні ліхтарі на сонячних батареях можна закріпити на гілках дерев для створення казкової новорічної атмосфери.

Ліхтарі на сонячних батареях. Фото: google.com

5. Як прикрасити огорожу до Новорічних свят

Закріпіть гірлянди з новорічних іграшок, шишок, вінки, гілочки сосни зі стрічками. Для додаткового ефекту використовуйте світлові гірлянди.

Новорічний декор огорожі. Фото: google.com

Новорічний декор огорожі. Фото: google.com

Новорічний декор огорожі. Фото: google.com

Раніше ми писали, як прикрашати оселю до Нового року за феншуєм, щоб залучити удачу.

Нагадаємо, ми розповідали, як створити новорічні іграшки з природних матеріалів за копійки.

Також пропонуємо дізнатися, як правильно сформулювати та загадати бажання на Новий 2025 рік.