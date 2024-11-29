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Як прикрасити ялинку на Новий рік 2025 за феншуєм на удачу

29 листопада 2024 03:11
Світлана Конюшенко - Редактор
Як прикрасити ялинку на Новий рік 2025 за феншуєм, щоб залучити удачу
Молода дівчина, яка прикрашає новорічну ялинку. Фото: Freepik
Світлана Конюшенко - Редактор

Феншуй — це давня практика створення гармонії в оселі, а з наближенням Нового року вона особливо важлива. Цього разу ми розповідаємо, де краще розмістити головний атрибут новорічних свят — ялинку і як прикрасити це дерево за феншуєм.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Наближається Новий рік, тому саме час подумати над тим, які бажання загадувати і як можна провести наступний рік у злагоді. Щоб залучити щастя у своє життя, треба робити все за правилами феншую. Дізнайтеся, в якому місці ставити ялинку, чим прикрашати і в яких кольорах. 

Елка
Прикрашена новорічна ялинка вдома. Фото: Pinterest

Де краще розмістити ялинку на Новий рік за феншуєм

Головним символом Різдва і Нового року є ялинка, а якщо її ще поставити в правильному місці вдома, то вона принесе радість і удачу в дім. Якщо ви хочете, щоб у вашому житті не було жодного горя, встановлюйте новорічну ялинку біля східних або південно-східних вікон. Це притягне позитивну енергетику в оселю.

В яких кольорах і чим прикрашати ялинку на Новий рік за феншуєм

Експерти рекомендують прикрашати це святкове дерево червоними, золотими і зеленими кольорами. Вважається, що ці відтінки приносять щастя в життя людей. Для прикрашання можна обрати кульки у вигляді монет, квітів і драконів, але обов’язково щоб це були відтінку, як зазначені вище.

Новогодняя елка
Процес прикрашання новорічної ялинки. Фото: Freepik

Як класти подарунки під ялинку на Новий рік за феншуєм

Якщо ви підготували багато подарунків на Новий рік своїм рідним і близьким людям, то запакуйте їх і обережно покладіть під ялинку. Бажано пакування обирати золоте або червоне, щоб залучити до свого життя лише найкраще. 

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно прикрашати новорічний стіл за правилами феншую. 

Раніше ми розповідали про те, як прикрашати оселю до Нового року згідно з правилами феншуя. 

Також ми повідомляли про те, яких речей необхідно позбутися до Нового року 2025.

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