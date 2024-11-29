Як прикрасити ялинку на Новий рік 2025 за феншуєм, щоб залучити удачу

Молода дівчина, яка прикрашає новорічну ялинку. Фото: Freepik

Феншуй — це давня практика створення гармонії в оселі, а з наближенням Нового року вона особливо важлива. Цього разу ми розповідаємо, де краще розмістити головний атрибут новорічних свят — ялинку і як прикрасити це дерево за феншуєм.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Наближається Новий рік, тому саме час подумати над тим, які бажання загадувати і як можна провести наступний рік у злагоді. Щоб залучити щастя у своє життя, треба робити все за правилами феншую. Дізнайтеся, в якому місці ставити ялинку, чим прикрашати і в яких кольорах.

Прикрашена новорічна ялинка вдома. Фото: Pinterest

Де краще розмістити ялинку на Новий рік за феншуєм

Головним символом Різдва і Нового року є ялинка, а якщо її ще поставити в правильному місці вдома, то вона принесе радість і удачу в дім. Якщо ви хочете, щоб у вашому житті не було жодного горя, встановлюйте новорічну ялинку біля східних або південно-східних вікон. Це притягне позитивну енергетику в оселю.

В яких кольорах і чим прикрашати ялинку на Новий рік за феншуєм

Експерти рекомендують прикрашати це святкове дерево червоними, золотими і зеленими кольорами. Вважається, що ці відтінки приносять щастя в життя людей. Для прикрашання можна обрати кульки у вигляді монет, квітів і драконів, але обов’язково щоб це були відтінку, як зазначені вище.

Процес прикрашання новорічної ялинки. Фото: Freepik

Як класти подарунки під ялинку на Новий рік за феншуєм

Якщо ви підготували багато подарунків на Новий рік своїм рідним і близьким людям, то запакуйте їх і обережно покладіть під ялинку. Бажано пакування обирати золоте або червоне, щоб залучити до свого життя лише найкраще.

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