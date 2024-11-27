Як прикрасити стіл на Новий рік 2025 за феншуєм, щоб привернути багатство

Господиня, яка сервірує святковий стіл на Новий рік. Фото: Freepik

Щоб наступний рік був щасливим і успішним, варто дотримуватися певних принципів стародавнього китайського мистецтва. Якщо ви хочете, щоб ваше життя не мало жодних проблем, дізнайтеся, як правильно прикрашати святковий стіл на Новий рік 2025 за феншуєм.

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Якщо ви хочете залучити до своєї оселі достаток і щастя, прикрашайте свій будинок і стіл за старим китайським мистецтвом, тобто, за феншуєм. Якщо ви все зробите правильно, це гарантує вам і вашим рідним багато грошей і успіху.

Стіл, прикрашений на Новий рік. Фото: Decorexpro

Дізнайтеся, як прикрасити святковий стіл на Новий рік Зеленої Дерев’яної Змії за феншуєм.

Сервірування столу до Нового року. Фото: Envato

Прикрашання столу до Нового року за феншуєм

Скатертина і прикраси

По-перше, треба застеляти стіл скатертиною виключно червоного відтінку, але краще — оксамитового. Причому, вона має бути чистою і охайно розгладженою. Це потрібно для того, щоб привернути у своє життя успіх і процвітання.

По-друге, в центрі стола поставте букет з живих квітів золотого і червоного кольору, адже ці відтінки вважаються щасливими. І, нарешті, поставте свічки також у золотих або червоних підсвічниках, щоб створити затишок і тепло в оселі.

Тарілки і столові прибори

Якщо говорити про посуд, то краще також ставити на стіл золоті або червоні тарілки. Що стосується приборів, то варто обирати золотисті виделки, ложки і ножі, адже згідно зі стародавнім китайським мистецтвом ці відтінки приваблюють багатство.

Страви і напої

За феншуєм страви бажано робити круглої форми перш, ніж ставити їх на святковий стіл. Причому, на стіл обов’язково придбайте рибу, морепродукти і фрукти. Вважається, що ці продукти харчування приносять достаток і гармонію в сім’ю.

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