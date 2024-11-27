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Як прикрасити стіл на Новий рік 2025 за феншуєм, щоб розбагатіти

27 листопада 2024 11:11
Світлана Конюшенко - Редактор
Як прикрасити стіл на Новий рік 2025 за феншуєм, щоб привернути багатство
Господиня, яка сервірує святковий стіл на Новий рік. Фото: Freepik
Світлана Конюшенко - Редактор

Щоб наступний рік був щасливим і успішним, варто дотримуватися певних принципів стародавнього китайського мистецтва. Якщо ви хочете, щоб ваше життя не мало жодних проблем, дізнайтеся, як правильно прикрашати святковий стіл на Новий рік 2025 за феншуєм.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Якщо ви хочете залучити до своєї оселі достаток і щастя, прикрашайте свій будинок і стіл за старим китайським мистецтвом, тобто, за феншуєм. Якщо ви все зробите правильно, це гарантує вам і вашим рідним багато грошей і успіху.

Праздничный стол
Стіл, прикрашений на Новий рік. Фото: Decorexpro

Дізнайтеся, як прикрасити святковий стіл на Новий рік Зеленої Дерев’яної Змії за феншуєм.

Женщина возле стола
Сервірування столу до Нового року. Фото: Envato

Прикрашання столу до Нового року за феншуєм

Скатертина і прикраси 

По-перше, треба застеляти стіл скатертиною виключно червоного відтінку, але краще — оксамитового. Причому, вона має бути чистою і охайно розгладженою. Це потрібно для того, щоб привернути у своє життя успіх і процвітання. 

По-друге, в центрі стола поставте букет з живих квітів золотого і червоного кольору, адже ці відтінки вважаються щасливими. І, нарешті, поставте свічки також у золотих або червоних підсвічниках, щоб створити затишок і тепло в оселі. 

Тарілки і столові прибори

Якщо говорити про посуд, то краще також ставити на стіл золоті або червоні тарілки. Що стосується приборів, то варто обирати золотисті виделки, ложки і ножі, адже згідно зі стародавнім китайським мистецтвом ці відтінки приваблюють багатство.

Страви і напої

За феншуєм страви бажано робити круглої форми перш, ніж ставити їх на святковий стіл. Причому, на стіл обов’язково придбайте рибу, морепродукти і фрукти. Вважається, що ці продукти харчування приносять достаток і гармонію в сім’ю.

Нагадаємо, ми писали про те, що можна подарувати дитині на Новий рік, щоб вона була щасливою. 

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